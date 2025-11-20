Primera tormenta invernal y frentes fríos 15 y 16 azotarán al país de viernes a lunes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El fin de semana el país resentirá los efectos de la primera tormenta invernal y los frentes fríos 15 y 16, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló en su pronóstico del viernes 21 al lunes 24 de noviembre las entidades donde habrá lluvias y chubascos así como rachas de viento fuertes.

Durante la noche del jueves y madrugada del viernes, el frente frío número 15 se desplazará sobre el norte y noreste del país, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Coahuila (norte y noreste), chubascos en Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste), y lluvias aisladas en Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas y San Luis Potosí.

Asimismo mantendrá el ambiente frío a muy frío, viento de 50 a 60 kilómetros por hora con rachas de 80 a 90 km/h en Chihuahua y Durango, rachas de 50 a 70 km/h en Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí, y con posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila (norte), y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Baja California Sur y Sinaloa.

Por otro lado, un nuevo frente frío (número 16) asociado con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y una vaguada polar, se aproximará al noroeste de México, y en interacción con la corriente en chorro polar, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Baja California (norte) y Sonora (noroeste); descenso de las temperaturas, viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Baja California y Sonora.

Además existen condiciones para la caída de nieve y/o aguanieve en sierras del norte de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Canales de baja presión en el interior del país, sureste mexicano y la península de Yucatán, en interacción con el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán chubascos en Puebla, Veracruz (región Olmeca), Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y lluvias aisladas en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Morelos y Tabasco.

También, se pronostica viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en el occidente y sureste del país, así como en la península de Yucatán.

Surge la primera tormenta invernal el viernes

Para el viernes, el nuevo frente frío (número 16) asociado con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y una vaguada polar, ingresará y se desplazará sobre el noroeste del país, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, darán origen a la primera tormenta invernal de la temporada, por lo que se pronostican chubascos con lluvias fuertes y viento con rachas de 40 a 60 km/h en la región, con lluvias puntuales muy fuertes en Baja California (norte y centro); descenso de las temperaturas y condiciones para la caída de nieve y/o aguanieve en sierras del norte de Baja California y noroeste de Sonora.

Por otro lado, el frente frío número 15 se extenderá sobre el noreste de México, continuará su interacción con la corriente en chorro subtropical, manteniendo la probabilidad de vientos fuertes y lluvias con chubascos dispersos en dicha región.

Finalmente, canales de baja presión en el interior del país, sureste mexicano y la península de Yucatán, aunados al ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán lluvias y chubascos en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Valle de México

Por la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente frío a fresco en la región, y muy frío con heladas en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado con lluvias aisladas en el Estado de México, y sin lluvia en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 8 a 10 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 22 a 24 °C. Viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del sábado 22 al lunes 24 de noviembre

Durante el fin de semana, el frente frío número 15 recorrerá gradualmente el noreste de la República Mexicana, continuará asociado con un río atmosférico, manteniendo la probabilidad de vientos fuertes, lluvias y chubascos en dicha región.

La primera tormenta invernal y el frente frío número 16 recorrerán el noroeste y norte de México, ocasionando chubascos y lluvias fuertes, ambiente frío a muy frío y vientos muy fuertes a intensos en las regiones mencionadas; así como caída de nieve y/o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora Chihuahua y Durango.

El domingo por la noche, la primera tormenta invernal se moverá hacia Texas, EUA y dejará de afectar al territorio nacional. Durante el lunes, el frente frío número 16 se desplazará sobre el noreste del país, ocasionando vientos fuertes, lluvias y chubascos en dicha región.

Durante el periodo de pronóstico del organismo de la Conagua, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y golfo de México, así como canales de baja presión en el interior del país, mantendrán la probabilidad de lluvias y chubascos en estados del oriente, centro, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán.

Riesgos

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y generar deslaves, inundaciones, encharcamientos y reducción de la visibilidad.

Las bajas temperaturas podrían congelar la carpeta asfáltica.

Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el viernes 21 de noviembre:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California (norte y centro).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (noroeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz (regiones Papaloapan y Olmeca), Chiapas y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Las Montañas y Capital), Tabasco, Campeche y Yucatán.

Posible caída de nieve o aguanieve: Sierras de Baja California y Sonora.

Pronóstico de temperaturas para el viernes 21 de noviembre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para el viernes 21 de noviembre:

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas; y de componente norte: Oaxaca (istmo).

Viento de 15 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.

Sábado 22 de noviembre:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (norte y centro), Sonora (noroeste y norte), Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noreste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Las Montañas, Capital, Papaloapan y Olmeca), Baja California Sur, Chihuahua, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Posible caída de nieve o aguanieve: Sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes.

Viento de 15 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Guanajuato, Querétaro, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Domingo 23 de noviembre:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Las Montañas, Capital, Papaloapan y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Baja California, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Querétaro, Hidalgo, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Posible caída de nieve o aguanieve: Sierras de Chihuahua.

Viento de 50 a 60 km/h con rachas de 80 a 90 km/h: Chihuahua y Durango.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca.

Viento de 15 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Lunes 24 de noviembre: