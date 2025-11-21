Alerta para mexicanos: revisan eliminar la exención de visa para viajeros a Europa

Para cerrarle el paso al narco exigen pedir visa a mexicanos que viajen a la UE. Foto: Montserrat López

BRUSELAS, Bélgica.– Un eurodiputado exigió revisar la exención de visado para mexicanos que ingresan a la Unión Europea (UE) y planteó su posible suspensión al advertir un riesgo creciente de que redes criminales mexicanas puedan beneficiarse del régimen de entrada sin visa.

Actualmente los mexicanos pueden permanecer en el llamado espacio Schengen de libre circulación (25 países de la UE y cuatro más) un máximo de 90 días dentro de un período de 180 días para fines turísticos, de negocios o visita familiar sin necesidad de visa.

En una pregunta parlamentaria registrada el 30 de octubre último el eurodiputado conservador y exministro del Interior de Polonia, Mariusz Kaminski, advierte que, además de Venezuela y Colombia, México es señalado por presentar “nuevos acontecimientos alarmantes relacionados con los cárteles de drogas y la violencia política”.

De acuerdo con el texto, dirigido a la Comisión Europea, la institución que establece la política común de visados en la UE, esos factores podrían alimentar “una posible afluencia” hacia el bloque de personas vinculadas al crimen organizado que buscan nuevas “áreas de actividad”.

“En Colombia y México estamos asistiendo una vez más a acontecimientos alarmantes relacionados con los cárteles de la droga y la violencia política. Las autoridades polacas también han desmantelado fábricas de drogas controladas por cárteles latinoamericano”, expuso el eurodiputado en referencia a los dos laboratorios clandestinos en los que se producían metanfetaminas y que la policía polaca desmanteló en septiembre y octubre últimos, y a los seis mexicanos presuntamente ligados al Cártel de Sinaloa detenidos en esas acciones policiales.

Kaminski pertenece al partido nacionalista polaco Ley y Justicia, que está adherido en el Parlamento Europeo al grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (CRE), el cuarto más votado de la Eurocámara y que copreside otro eurodiputado de Ley y Justicia junto con un miembro del partido considerado de extrema derecha, Hermanos de Italia, de la primera ministra Giorgia Meloni.

“Esto –continúa el eurodiputado– se produce en un momento en que Estados Unidos está intensificando su lucha contra los cárteles de la droga y los grupos criminales peligrosos, como el Cártel de Sinaloa, clasificándolos como organizaciones terroristas. Ante la creciente presión las autoridades europeas deben estar preparadas para una posible afluencia de delincuentes que buscan nuevas fuentes de ingresos y nuevas áreas de actividad delictiva”.

La pregunta a la Comisión Europea plantea en concreto si esta “percepción sobre crimen organizado y migración” está reflejada en sus análisis y si se está considerando activar el mecanismo recientemente revisado para suspender temporal o definitivamente la exención de visado para México, Venezuela y Colombia.

Kaminski, Exigencia a la UE. Foto: Facebook / Mariusz Kaminski

Este debate se produce tras la decisión de la UE de reforzar su mecanismo de suspensión de visados: en junio último, el Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron un acuerdo para ampliar las causas susceptibles de activar esa cláusula. Entre los nuevos motivos figuran no sólo un aumento de migración irregular o delitos graves, sino también amenazas híbridas y una falta de alineación entre la política de visados de un país tercero y la de la UE.

Además, se establecen umbrales más claros para disparar la suspensión del sistema para un país tercero: una deterioración de los derechos humanos y las libertades fundamentales; un aumento de 30% en casos de denegaciones de entrada, estancias ilegales o delitos graves, o una baja tasa de reconocimiento de asilo (por debajo de 20%) pueden ser considerados razones suficientes para activar el mecanismo.

Los críticos, entre ellos el europarlamentario que presentó la pregunta, subrayan que este no es sólo un asunto migratorio, sino también de seguridad interna: temen que el visado libre sea usado por organizaciones delictivas mexicanas para consolidar actividades en suelo europeo aprovechando las facilidades de ese régimen.

Por su parte, la Comisión Europea debe ahora responder por escrito a la pregunta. Para activar la suspensión, no bastaría con una mera advertencia: se requeriría un análisis riguroso de datos, incluida la cooperación de México en readmisiones, estadísticas sobre crimen organizado y flujos migratorios.

Eurodiputados españoles de Vox, afiliados al grupo de extrema derecha y euroescéptico Patriotas por Europa, el tercero más numeroso del Parlamento Europeo, han solicitado que los cárteles mexicanos sean incluidos en la Lista de organizaciones terroristas de la UE, y que el bloque se coordine más estrechamente con la administración estadunidense en la lucha contra el narcotráfico.