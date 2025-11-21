De “Andy” López Beltrán a “Alito” Moreno: Así han celebrado los políticos el triunfo de Fátima Bosch

Andrés Manuel López Beltrán y Alejandro Moreno se sumaron a los elogios para Fátima Bosch, Miss Universo. Foto: IG andresmanuellopezbeltran_, @fatimaboschfdz y Monsterrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo no pasó desapercibida para la clase política del país.

Enseguida del triunfo de la tabasqueña, vino una ola de felicitaciones por parte de políticos de alto perfil, como el caso de los dirigentes de Morena y del PRI, Luisa Alcalde y Alejandro Moreno, respectivamente.

“Una vez más dejas en alto el nombre de México ante el mundo”, publicó la morenista junto a una fotografía de Bosch.

¡Muchas felicidades a Fátima Bosch, nueva Miss Universo 2025! Una vez más dejas en alto el nombre de México ante el mundo ?????? pic.twitter.com/yt9FaYOeAw — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) November 21, 2025

“Alito” Moreno, de igual manera, posteó desde su cuenta personal su felicitación: “Fátima representa a una generación de mujeres jóvenes con una voz valiente y potente”.

¡Muchas felicidades a Fátima Bosch por su magnífico triunfo en el certamen Miss Universo 2025! Sin duda, un orgullo para México y un ejemplo de talento, carácter y determinación.



Fátima representa a una generación de mujeres jóvenes con una voz valiente y potente; mujeres que… pic.twitter.com/FhiBorc0VN — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) November 21, 2025

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de organización de Morena, también se sumó a los mensajes de halago. “Ganó Teapa, ganó Tabasco, ganó México. ¡Felicidades a Fátima y a su familia”. Posteo de López Beltrán en IG

Clara Brugada, jefa de gobierno capitalino; Samuel García, gobernador de Nuevo León, y Javier May, gobernador de Tabasco, han sido los políticos que se han pronunciado al respecto.