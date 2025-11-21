Fátima Bosch

De “Andy” López Beltrán a “Alito” Moreno: Así han celebrado los políticos el triunfo de Fátima Bosch

Clara Brugada, jefa de gobierno capitalino; Samuel García, gobernador de Nuevo León, y Javier May, gobernador de Tabasco, han sido los políticos que se han pronunciado por el triunfo de Bosch.
viernes, 21 de noviembre de 2025 · 07:58

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo no pasó desapercibida para la clase política del país.  

Enseguida del triunfo de la tabasqueña, vino una ola de felicitaciones por parte de políticos de alto perfil, como el caso de los dirigentes de Morena y del PRI, Luisa Alcalde y Alejandro Moreno, respectivamente. 

“Una vez más dejas en alto el nombre de México ante el mundo”, publicó la morenista junto a una fotografía de Bosch. 

 

 

 

“Alito” Moreno, de igual manera, posteó desde su cuenta personal su felicitación: “Fátima representa a una generación de mujeres jóvenes con una voz valiente y potente”. 

 

 

 

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de organización de Morena, también se sumó a los mensajes de halago. “Ganó Teapa, ganó Tabasco, ganó México. ¡Felicidades a Fátima y a su familia”. 

Clara Brugada, jefa de gobierno capitalino; Samuel García, gobernador de Nuevo León, y Javier May, gobernador de Tabasco, han sido los políticos que se han pronunciado al respecto. 

 

 

 

 

 

 

