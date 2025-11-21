De “Andy” López Beltrán a “Alito” Moreno: Así han celebrado los políticos el triunfo de Fátima Bosch

Fátima Bosch
De “Andy” López Beltrán a “Alito” Moreno: Así han celebrado los políticos el triunfo de Fátima BoschClara Brugada, jefa de gobierno capitalino; Samuel García, gobernador de Nuevo León, y Javier May, gobernador de Tabasco, han sido los políticos que se han pronunciado por el triunfo de Bosch.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo no pasó desapercibida para la clase política del país.
Enseguida del triunfo de la tabasqueña, vino una ola de felicitaciones por parte de políticos de alto perfil, como el caso de los dirigentes de Morena y del PRI, Luisa Alcalde y Alejandro Moreno, respectivamente.
“Una vez más dejas en alto el nombre de México ante el mundo”, publicó la morenista junto a una fotografía de Bosch.
¡Muchas felicidades a Fátima Bosch, nueva Miss Universo 2025! Una vez más dejas en alto el nombre de México ante el mundo ?????? pic.twitter.com/yt9FaYOeAw— Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) November 21, 2025
“Alito” Moreno, de igual manera, posteó desde su cuenta personal su felicitación: “Fátima representa a una generación de mujeres jóvenes con una voz valiente y potente”.
¡Muchas felicidades a Fátima Bosch por su magnífico triunfo en el certamen Miss Universo 2025! Sin duda, un orgullo para México y un ejemplo de talento, carácter y determinación.
Fátima representa a una generación de mujeres jóvenes con una voz valiente y potente; mujeres que… pic.twitter.com/FhiBorc0VN — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) November 21, 2025
Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de organización de Morena, también se sumó a los mensajes de halago. “Ganó Teapa, ganó Tabasco, ganó México. ¡Felicidades a Fátima y a su familia”.
Celebramos con el corazón lleno de orgullo a Fátima Bosch, mexicana extraordinaria que ha conquistado el título de Miss Universo 2025. Su triunfo enaltece la fuerza, la resiliencia y la grandeza de las mujeres de nuestro país.
Las mujeres mexicanas demuestran en todo el mundo… pic.twitter.com/8Xbr68w3U1 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 21, 2025
¡Muchas felicidades @bosch_fatima! MISS UNIVERSO 2025 pic.twitter.com/gHeYwV5xvj — Samuel García (@samuel_garcias) November 21, 2025
¡Muchas felicidades, @bosch_fatima! En #Tabasco celebramos tu triunfo en Miss Universe 2025. pic.twitter.com/rJTJuYAMUY — JAVIER MAY (@TabascoJavier) November 21, 2025