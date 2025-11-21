Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco, será auxiliar técnico en el Real Valladolid

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Enrique Alfaro Ramírez, exgobernador de Jalisco, anunció que se une al cuerpo técnico del Real Valladolid Club de Futbol de España como auxiliar técnico del primer equipo, que compite actualmente en la Segunda División (LaLiga Hypermotion).

Alfaro confirmó que trabajará bajo las órdenes del entrenador uruguayo Guillermo Almada, exdirector técnico de Pachucas en la Liga MX, y en coordinación con el director deportivo Víctor Orta.

“Hoy me llena de felicidad decirles que el Real Valladolid Club de Futbol será mi nueva casa. Que voy a continuar mi proceso de formación como auxiliar técnico del primer equipo en La Liga Hypermotion. Poder empezar en un club profesional del país con el mejor fútbol del mundo es un sueño hecho realidad”, escribió el exmandatario jalisciense.

Alfaro, de 52 años, dejó claro que su incorporación no es honorífica ni simbólica: “He venido aquí no sólo a aprender, sino también a aportar al desarrollo institucional del club con la experiencia que traigo de la gestión pública y del trabajo en equipo”.

El exgobernador se preparó durante casi tres años para este salto al futbol profesional:

Cursos de entrenador en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Prácticas en las fuerzas básicas de Chivas de Guadalajara.

Máster en Dirección de Fútbol por la Universidad Europea del Real Madrid (graduado en junio de 2025).

Por su parte, el club español dio la bienvenida oficial al mexicano mediante sus redes sociales: “¡Bienvenido, Enrique Alfaro! Experiencia, pasión y nuevas ideas para seguir creciendo juntos”. Con este movimiento, Enrique Alfaro se convierte en el primer exgobernador mexicano en incorporarse a un cuerpo técnico de un club profesional europeo.

El Real Valladolid, club fundado en 1928 y con pasado en Primera División, fue adquirido en mayo de 2025 por el fondo norteamericano Grupo Ignite, que relevó en la propiedad al exdelantero brasileño Ronaldo Nazário. El equipo blanquivioleta ocupa actualmente posiciones de ascenso directo y busca regresar a LaLiga EA Sports al final de la temporada 2025-2026.

Enrique Alfaro se preparó como director técnico en Rotterdam, Países Bajos, mientras en México enfrentó críticas de la ciudadanía por el hallazgo del crematorio clandestino en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco.

Alfaro, que fue gobernador de Jalisco del 6 de diciembre de 2018 al 5 de diciembre de 2024, todavía seguía en el cargo cuando se descubrió por primera vez el uso del terreno en el que se localizó el Rancho Izaguirre por grupos criminales, el 19 de septiembre de 2024.

Las autoridades habían intervenido el rancho en septiembre de 2024, cuando la Guardia Nacional aseguró el inmueble, detuvo a 10 personas y decomisó armamento y equipo táctico, sin encontrar restos humanos.

El 5 de marzo último, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresó al rancho Izaguirre, ubicado en La Estanzuela, municipio de Teuchitlán, tras recibir información que no había sido considerada por las autoridades. El colectivo de familiares y amigos de personas desaparecidas reportó el hallazgo de más de 200 pares de zapatos, ropa, libretas, llaveros y restos óseos en fosas clandestinas.