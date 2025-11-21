Familia de Fátima Bosch: figuras claves en Pemex y en la política mexicana

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La tabasqueña Fátima Bosch se convirtió en la cuarta mexicana en coronarse como Miss Universo, y su triunfo ha revelado la presencia de su familia en áreas clave de la política federal, como su padre, Bernardo Bosch, asesor de Petróleos Mexicanos (Pemex); y su tía Mónica Fernández, titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).

La joven de 25 años ganó el concurso de belleza después de defenderse de una humillación de Nawat Itsaragrisil, director del comité organizador de Miss Universo en Tailandia. Su forma de enfrentarse al directivo con firmeza, pero sin caer en provocaciones, le granjeó numerosos elogios —incluso de la presidenta Claudia Sheinbaum— y el apoyo de gran parte del público.

Además de ser modelo, Fátima Bosch es licenciada en Diseño de Indumentaria y Moda por la Universidad Iberoamericana, con estudios en la Nuova Accademia di Belle Arti de Milán y en el Lyndon Institute de Vermont.

Su padre, Bernardo Bosch Hernández, es ingeniero de la Universidad Iberoamericana, columnista de El Heraldo de Tabasco y tiene una trayectoria de 27 años en Pemex. Desde 2017 se ha desempeñado como asesor del director general de Pemex Exploración y Producción (PEP), de acuerdo con su perfil de LinkedIn.

En 2018, recibió el reconocimiento Race Award de Harvard Law School por liderazgo en responsabilidad social gubernamental al implementar en Pemex el “Programa de Apoyo a la Comunidad y el Medio Ambiente (PACMA)” que se creó para impulsar el crecimiento sustentable en beneficio de las comunidades con operación petrolera.

Desde 1998 ocupó diversos puestos dentro de la estructura de Pemex como: gerente de Relaciones Públicas y Enlace Legislativo (2016-2017); gerente de Responsabilidad y Desarrollo Social (2014-2016); gerente de Control de Gestión en PEP (2009-2014); y asesor en la Dirección Corporativa de Operaciones (2009), entre otros publicados en su perfil de LinkedIn.

Por otra parte, la madre de Fátima Bosch, Vanessa Fernández Balboa, tiene vínculos familiares con el concurso de belleza Flor Tabasco. Aunque ella no participó, sus hermanas Mónica Fernández y Claudia Fernández sí lo hicieron en 1984 y en 2004, respectivamente. Siguiendo con la tradición familiar, Fátima fue coronada Flor Tabasco en 2018.

Vanessa apoyó a su hija en cada fase del certamen y la felicitó por su logro. “Hoy mi corazón no me cabe en el pecho. Porque vi a mi hija defenderse, no con violencia, sino con dignidad; frente a alguien que intentó humillarla. Vi en ella la fuerza que un día soñé que tendría”, escribió en Instagram cuando su hija encaró a Nawat Itsaragrisil.

Otra mujer que celebró la defensa férrea de Fátima ante los insultos fue su tía Mónica Fernández Balboa, exsenadora de Morena y directora del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) desde 2024.

Coronada como Flor Tabasco en 1984, estudió Arquitectura en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y tomó diplomados en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

En 2018, Mónica Fernández fue electa como Senadora de la República por Tabasco y llegó a convertirse en la presidenta de la mesa directiva del Senado. En 2013 se desempeñó como secretaria de Desarrollo Social en Tabasco. Y antes, en 2006, fue diputada federal.

Por otra parte, Bernardo Bosch, hermano de Fátima, no oculta su interés por la política ni su afinidad al partido en el poder, Morena. El joven es ingeniero industrial de la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en Gobernanza y Comunicación Política en The George Washington University.

Bernardo es columnista en SM Noticias y de acuerdo con reportes periodísticos es asesor legislativo en el Senado. En sus redes sociales muestra reuniones con militantes de Morena y su respaldo al gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, del mismo partido.