Fátima Bosch: Sheinbaum marca un hito en la historia de México; “las mujeres están llevando al país"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para Fátima Bosch, tabasqueña que conquistó este jueves el certamen Miss Universo, México vive un momento emocionante al considerar que las mujeres son “las que están llevando el país” de la mano de Claudia Sheinbaum Pardo, quien, aseguró, marcó un hito en México con su triunfo en la presidencia.

En enero pasado, Bosch estuvo con Linney Meza en el podcast “Hablando Claro”, en donde habló del papel actual de las mujeres en la vida política y social del país.

“Gracias a Claudia, ahora las niñas pueden soñar con también ser presidentas de una nación. Entonces yo creo que es un momento que me enchina la piel, y es emocionante para México lo que estamos viviendo”, dijo la ahora Miss Universo.

“Hoy más que nada la mujer juega un papel súper importante en la sociedad. Nada más y nada menos que con el triunfo de Claudia Sheinbaum. Ella marca un hito en la historia de México, y ahorita, literalmente, estamos en la película de ‘Barbie’. O sea, perdón por usar la referencia, pero es la verdad: las mujeres son las que están llevando el país, y yo creo que eso le hacía falta a México. “Y han demostrado, ellas, con su preparación y su constancia, y su profesionalismo, que la mujer puede ser lo que quiera ser, y que no hay que tener miedo, y que hay que seguir luchando...”.

Pese a ser insultada por parte de Nawat Itsaragrisil, director del comité organizador de Miss Universo Tailandia, Fátima Bosch fue coronada como Miss Universo 2025.

Este viernes 21, la presidenta Sheinbaum destacó que Fátima Bosch levantó la voz “cuando siente que hay una injusticia".

"Me gustó de ella que levanta la voz cuando siente que hay una injusticia, y eso es un ejemplo para todas y todos los mexicanos, y para las mujeres", señaló la presidenta.