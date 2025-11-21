Gobierno de Perú prometió no invadir la Embajada de México en Lima: SRE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aunque haya roto las relaciones diplomáticas con México por otorgar el asilo político a la exprimera ministra Betssy Betzabet Chávez Chino, el gobierno peruano de José Jerí aseguró que respetará la inmunidad de la embajada de México en Lima, donde se encuentra resguardada la política, según informó la Cancillería.

Con este anuncio queda descartado un escenario similar al que ocurrió el 5 de abril de 2024 en Ecuador, cuando el gobierno de Daniel Noboa ordenó un operativo policiaco-militar contra la embajada de México en Quito para capturar a Jorge Glas, quien fuera primer ministro del expresidente Rafael Correa. Ante su inminente detención, el político se había refugiado en el recinto diplomático y había recibido el asilo político del gobierno mexicano.

Horas después de que el gobierno peruano emitió una orden de captura internacional contra Chávez, a la que imputa delitos de rebelión y conspiración en agravio del Estado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un boletín para informar que Lima se comprometió a respetar "las inmunidades de México en ese país, incluida la inviolabilidad de sus inmuebles en Lima, dentro de los que está la residencia oficial, así como sus bienes y archivos".

La Cancillería agregó que sigue vigente su solicitud de salvoconducto para permitir el traslado de Chávez a México en calidad de asilada política, el cual no ha sido otorgado.

Chávez estuvo encarcelada y posteriormente liberada después de la fracasada tentativa del expresidente Pedro Castillo de disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022; ese día, la política estuvo al lado del mandatario cuando leyó el mensaje a la nación.

Castillo buscó llegar a la embajada de México para pedir asilo, pero fue capturado en el camino y encarcelado. Este suceso provocó una crisis en la relación bilateral, pues el expresidente Andrés Manuel López Obrador expresó su respaldo a Castillo y se negó a reconocer la legitimidad de Dina Boluarte, quien asumió le presidencia tras el arresto del político.

La tensión entre ambos países escaló a principios de este mes, cuando Chávez se refugió en la embajada de México en Lima. El gobierno de Jerí rompió entonces las relaciones diplomáticas con México, al que acusó de presentar una versión "tendenciosa e ideologizada" del actuar de Castillo; el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo respondió que la ruptura de relaciones es "unilateral, excesiva y desproporcionada".