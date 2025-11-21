ONU Mujeres México lanza campaña contra agresiones en entornos digitales (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Debido a que en México más de 10 millones de mujeres han enfrentado agresiones en entornos digitales, ONU Mujeres México lanzó la campaña “Es Real #EsViolenciaDigital”, que subraya que lo que ocurre en el mundo virtual tiene efectos reales en la vida de las mujeres.

Se trata de una iniciativa desarrollada junto con las oficinas de ONU Mujeres en Colombia y Ecuador, con acompañamiento de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe, que se presenta a cinco días de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, también conocido como “25N”.

La idea central de la campaña, de acuerdo con un comunicado de ONU Mujeres México, es que “la violencia digital es violencia de género”. Y para transmitir esta idea central, se presenta un video que muestra un experimento social en el que sensores registran las reacciones corporales asociadas al estrés y la tensión que provocan distintas formas de agresión digital.

?? En el mundo, 40% de las mujeres han vivido violencia digital.



????En México, 10 millones de mujeres han vivido violencia digital.



??Estudios de neuromarketing demuestran que el dolor emocional activa en el cerebro la misma zona que el dolor físico; el sistema límbico. Es… pic.twitter.com/JL5NhkPqxb — ONU Mujeres México (@ONUMujeresMX) November 20, 2025

Además del video, se incluyen materiales pedagógicos —diseñados principalmente para redes sociales— que explican las principales manifestaciones de la violencia digital y sus impactos.

La campaña invita a tres acciones concretas:

Informarse para reconocer cómo se manifiestan las distintas formas de violencia digital

Detectarlas para dejar de normalizarlas

Denunciarlas, reconociendo que los derechos también se ejercen en el entorno digital.

El video y los demás materiales informativos, audiovisuales y recursos de sensibilización están disponibles en el sitio https://esviolenciadigital.com, así como en las plataformas digitales oficiales de @ONUMujeresMX y de instituciones y personas aliadas.

La campaña “Es Real #EsViolenciaDigital” se presenta también en el contexto de los 16 Días de Activismo impulsados por la campaña global del secretario general de las Naciones Unidas “ÚNETE”, cuyo énfasis este año es la violencia digital contra las mujeres.

La iniciativa estará activa hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

La campaña es parte del programa global de la organización para prevenir y atender la violencia ejercida mediante tecnologías digitales. Tiene la colaboración del gobierno de México, a través de la Secretaría de las Mujeres; el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID); y la participación de la organización aliada Defensoras Digitales, liderada por la activista Olimpia Coral Melo, promotora de la llamada “Ley Olimpia”.

Datos de la violencia digital contra mujeres

La ONU Mujeres destacó datos recientes que dimensionan la urgencia de visibilizar la violencia digital contra las mujeres en México:

10 millones de mujeres han sido víctimas de violencia digital (INEGI, 2024)

Una de cada tres mujeres ha recibido contenido sexual no solicitado, una de las formas más extendidas de ciberacoso. (INEGI, 2024).

En el ámbito global, 40% de las mujeres ha vivido violencia digital, y 9 de cada 10 que están en línea han presenciado ataques contra otras mujeres (The Economist Intelligence Unit, 2021).

95% de las imágenes o videos manipulados mediante Inteligencia Artificial para simular contenido sexual no consentido (deepfakes) representa a mujeres. Ello “refleja cómo la tecnología profundiza formas específicas de violencia de género y cómo el rápido auge de la IA tiene importantes consecuencias para la violencia contra las mujeres y las niñas”. (Naciones Unidas, 2024).

En la difusión de los mensajes de la campaña participan las embajadoras de Buena Voluntad de ONU Mujeres Ximena Sariñana, Marion Reimers y Karla Souza, así como las voceras y voceros oficiales Eréndira Ibarra, Mabel Cadena, Diego Alfaro, Alfonso Dosal y Emmanuel Restrepo.

También participan más de 20 creadoras y creadores de contenido y figuras públicas para amplificar la conversación.