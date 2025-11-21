Resolución de preliberación podría ser ejemplo de imparcialidad en el PJ: abogado de Javier Duarte

Pablo Campuzano, abogado de Javier Duarte, a su llegada al Reclusorio Norte, donde se efectúa la última audiencia del exgobernador de Veracruz para determinar su liberación anticipada. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Pablo Campuzano, abogado de Javier Duarte, confió en que la solicitud de preliberación del exgobernador de Veracruz puede ser un caso que sirva de ejemplo de imparcialidad del nuevo Poder Judicial de la Federación (PJF).

Previo a conocer la resolución sobre la petición del exgobernador, el abogado fue cuestionado sobre la confianza que tiene de que la juez Ángela Zamorano Herrera resuelva conforme a Derecho pese a ser jueza electa por voto popular.

“Este es un caso que puede fijar un antecedente claro a la preocupación que tienen muchas personas empresarios, políticos, ciudadanos en general en cuanto a la imparcialidad del Poder Judicial y el respeto al estado de Derecho”, dijo.

“Creo que sería un buen mensaje resolver conforme a Derecho a pesar de las cargas de cuestiones políticas o mediáticas que pudieran resultar”.

Esta tarde se prevé que la juez tome su decisión sobre si Duarte puede o no recuperar su libertad antes de cumplir su condena de nueve meses en prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero, de la cual le restan cinco meses.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha argumentado que el exmandatario estatal no puede recibir ese beneficio porque no ha mostrado buena conducta y porque tiene pendiente un caso de desaparición forzada iniciado por la Fiscalía de Veracruz.

En dicho caso, la defensa de Duarte ya obtuvo una resolución que cancela el proceso penal pero la fiscalía estatal presentó una impugnación.