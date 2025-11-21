Sheinbaum felicita a Fátima Bosch y destaca que es ejemplo por levantar la voz ante una injusticia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al felicitar a Fátima Bosch por ganar el concurso Miss Universo 2025, la presidenta Claudia Sheinbuam dijo que es un certamen que “siempre tiene su cuestionamiento” y optó por no profundizar en ese “debate”.

Primero, destacó que la ganadora es tabasqueña, estado natal de su antecesor Andrés Manuel López Obrador.

“Muchas felicidades a ella. Siempre tiene su cuestionamiento el concurso de Miss Universo, pero no vamos a entrar en ese debate”, dijo.

“Pero a mí me gustó de ella, aparte de todo lo que tiene que ver con… que ella levanta la voz en un momento en donde siente que hay una injusticia contra ella, y es un ejemplo, en ese momento”.

La mandataria federal añadió que “más allá del propio concurso y que se puede platicar de eso en otro momento, a mí me gustó de ella que levanta la voz cuando siente que hay una injusticia, y eso es un ejemplo para todas y todos los mexicanos y para las mujeres (...) Es un ejemplo de que cuando hay una injusticia, y particularmente para las mujeres, hay que levantar la voz”.

Sheinbaum recordó que ella, en los mítines, dice que “ya quedó atrás aquella cosa que decían ‘calladita te ves más bonita’. Las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos, y ella levanta la voz: dice ‘hay una injusticia, no me parece’; se levanta y se va. Tienen que pedirle disculpas y acaba ganando el concurso”.

También destacó que, en Tabasco, hubo una reunión donde estuvieron atentos al concurso y celebraron que Bosch triunfara pese a que fue insultada por parte de Nawat Itsaragrisil, director del comité organizador de Miss Universo Tailandia.