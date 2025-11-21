Sheinbaum formaliza denuncia contra sujeto que la agredió sexualmente

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum formalizó la denuncia contra Uriel “N”, el hombre que la agredió sexualmente en calles de la Ciudad de México, aunque dijo que no acudió personalmente al Ministerio Público.

“No fui directo al Ministerio Público. Me dijo la fiscal de la Ciudad que, con enviar un documento; envié el documento explicando exactamente lo que fue, firmado por mí y lo envié directo a la Fiscalía”, dijo esta mañana.

La mandataria federal afirmó que, si es necesario que acuda a las autoridades correspondientes, como el resto de las víctimas, lo hará.

“Si es necesario, lo hago; el tema es que la propia fiscal (de la Ciudad de México, Bertha Alcalde) me dijo ‘con que usted envíe es suficiente para que se incorpore en la carpeta de investigación’”.

Destacó que ese tipo de delitos “hay que sancionarlo y hay que denunciarlo y no debe ocurrir en nuestro país”.

Dio a conocer que el martes 25 de noviembre acudirá a la conferencia presidencial la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, para presentar lo que se comprometió para el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

La agresión contra la presidenta ocurrió el pasado 4 de noviembre mientras la morenista daba un recorrido a pie por el Centro Histórico de la capital.

El momento quedó registrado en una grabación que se difundió en redes sociales; en ella se puede ver que el hombre se acerca por su espalda para intentar darle un beso sin su consentimiento y le realiza tocamientos.