Fidel Rueda se disculpa con Sheinbaum tras proyección de video generado con IA

Durante una concierto del cantante en Michoacán fue proyectado un vídeo editado con IA, en él Sheinbaum aparece bailando con el hombre que la acosó sexualmente en el Centro Histórico de la CDMX.
sábado, 22 de noviembre de 2025 · 19:25

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Fidel Rueda, cantante de norteño, se disculpó públicamente con la presidenta Claudia Sheinbaum luego de que en uno de sus conciertos fue proyectado un vídeo editado con Inteligencia Artificial, en él la mandataria federal aparece bailando con el hombre que la acosó sexualmente en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

 

 

A través de su cuenta oficial de Instagram el cantante compartió otro vídeo en el que afirmó que la proyección del material no fue decisión suya.

“Se proyectó un vídeo, un visual por parte de la producción sin mi consentimiento, sin mi autorización. Entonces quiero aprovechar para ofrecer una disculpa pública a nuestra señora presidenta, Claudia, y pues ya que se merece todos mis respetos por el simple hecho de ser mujer, además por su investidura presidencial”, dijo el intérprete.

 

 

El vídeo editado con IA fue proyectado durante un concierto de Rueda realizado en Jiquilpan, Michoacán en las pantallas principales del escenario.

