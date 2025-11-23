Congreso de CDMX instalará comisión para investigar la violencia en la marcha Gen-Z

Violencia en la Marcha de la Generación Z del 15 de noviembre. Foto: José Manuel Jiménez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Congreso de la Ciudad de México instalará una Comisión Especial de Seguimiento a las investigaciones sobre los actos de violencia cometidos el 15 de noviembre en el zócalo capitalino durante la marcha convocada por la llamada “Generación Z”.

Así lo informó la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso local, Xóchitl Bravo en conferencia de prensa en la que indicó que la comisión llegará hasta las últimas consecuencias en el caso.

“Esta comisión que se va a instalar estará puntualmente revisando absolutamente todo, no estará integrada solamente por Morena, todas y todas los grupos parlamentarios estarán inmersos en esta Comisión, todos y todas podremos opinar, podremos revisar la información que se tenga ahí y actuar con responsabilidad (…)

“Esta comisión hará las investigaciones necesarias, no es persecución política, es que la gente de la Ciudad conozca de a deveras cómo nos estamos conduciendo, porque además somos servidores públicos, eso es algo, que nos tiene que quedar claro: así como tenemos derecho a decir, hay que responder también por lo que hacemos”, dijo.

La diputada local indicó que las comisiones especiales desaparecen luego de concluir las investigaciones para las que fueron creadas y que pueden citar, a través de los conductos internos del Congreso, a los servidores públicos relacionados con el caso que motivó su creación.

“No vamos con esta comisión a intentar, como lo dicen ellos, a buscar venganzas políticas, no. El que nada debe, nada tema. Tarde o temprano, todo sale a la luz”, puntualizó.

“Me parece que cuando hay una ausencia de proyecto, hay una ausencia de propuesta para la gente de la Ciudad, se recurre a este tipo de lamentables hechos donde mandan a la gente. O sea, ni siquiera tienen el valor de hacerlo; mandan a la gente a crear actos de violencia. Y ese discurso ilógico, en el que se dice que la policía estaba reprimiendo, ya quedó totalmente claro: no iban más que solamente a contener”.

Bravo dijo que algunos comerciantes fueron obligados a manifestarse, por lo que les pidió no dejarse manipular ni usar.

“Ya se ha contactado gente de no solamente la alcaldía Cuauhtémoc y de la alcaldía Miguel Hidalgo, sino de otras alcaldías denunciando que sí los presionaron para acudir a esta marcha, pero en verdad hay que levantar la voz, no hay que dejar que nos usen”, acusó.