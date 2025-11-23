Ejército derriba drones en zona de disputa entre “Chapitos” y “Mayos” en Sinaloa

Elementos del Ejército ubicaron un par de vehículos aéreos no tripulados conocidos como drones. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin. (apro).- Elementos del Ejército ubicaron un par de vehículos aéreos no tripulados conocidos como drones y mediante equipamiento para intervenir su señal fueron neutralizados. El hecho se reportó en Villa Juárez, una comunidad rural al poniente de la capital del estado.?

Esta comunidad pertenece al municipio de Navolato y ha sido una de las zonas de más actividad bélica por el choque entre “Chapitos” y “Mayos”, y que ya ha incluido ataques con drones, sobre todo hacia la zona de la costa entre ambos municipios.?

Otros ataques con drones de los que existen registros en Sinaloa se han reportado al norte de Culiacán en la zona serrana desde el Pozo, sindicatura de Imala a Tepuche.

Estos ataques se han reportado también en el municipio de Badiraguato, cuna de Joaquín el Chapo Guzmán. Estos ataques se han dado en los altos de Huixiopa, la Tuna y San José del Llano.

Apenas el viernes 21 elementos del Ejército localizaron 10 explosivos improvisados, bombas utilizadas para ser lanzadas desde drones a objetivos en tierra.

También hay registro de ataques en Rosario y Concordia, esta última en la sierra al sur del estado y una de las zonas de silencio en el estado y con mayor actividad bélica.