Frente frío 16 se desplazará y provocará lluvias de lunes a jueves en los siguientes estados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El frente frío 16 se extenderá y se desplazará por el territorio nacional a lo largo de la semana, provocando bajas temperaturas y precipitaciones, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé desde lluvias aisladas hasta fuertes además de chubascos, además de rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora, en su pronóstico del 24 al 27 de noviembre.

Durante la noche del domingo y madrugada del lunes, la primera tormenta invernal se desplazará sobre el centro de Estados Unidos sin efectos para el país.

Sin embargo, el frente frío número 16 recorrerá el norte y gradualmente el noreste de México, en interacción con una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán lluvias con chubascos en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Se prevé viento de 50 a 60 kilómetros por hora con rachas de 80 a 90 km/h en Chihuahua y Durango, viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Sonora, Nuevo León y Tamaulipas, y con posible formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila. Asimismo se mantendrá el descenso de las temperaturas y la posible caída de nieve y/o aguanieve en el norte de Sonora y Chihuahua.

Por otro lado, el frente número 15 adquirirá características cálidas en el sur de EU, sin afectar al territorio mexicano.

Canales de baja presión en el oriente y sureste del país, además de la península de Yucatán, y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán chubascos en Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo, y lluvias aisladas en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra), Estado de México, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Campeche y Yucatán.

También se pronostica viento con rachas de 30 a 50 km/h en costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Campeche y Yucatán, y viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h y oleaje elevado en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Descenso de temperatura y lluvias aisladas el lunes

Para el lunes, el frente frío número 16 se extenderá sobre la Mesa del Norte y noreste de México, continuará su interacción con una vaguada polar y la corriente en chorro subtropical, manteniendo el descenso de temperatura, fuertes rachas de viento, y lluvias aisladas en las regiones mencionadas.

Finalmente, un canal de baja presión en el sureste mexicano y la península de Yucatán, además del ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias aisladas en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán, con chubascos en Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

Valle de México

Durante la mañana, se pronostica cielo parcialmente nublado y ambiente frío a fresco en la región, siendo muy frío con heladas en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, ambiente templado a cálido y cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México (suroeste), y sin lluvia en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 21 a 23 °C. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del martes 25 al jueves 27 de noviembre)

El martes, el frente número 16 se extenderá sobre el norte y noreste de México, ocasionando lluvias e intervalos de chubascos en las mencionadas regiones.

Por otra parte, un canal de baja presión en el oriente del país en combinación con el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, mantendrán la probabilidad de lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Durante el miércoles y jueves, el frente frío número 16 se desplazará lentamente sobre el noreste y oriente de la República Mexicana y se asociará con una vaguada prefrontal que se extenderá sobre el suroeste del golfo de México y el sureste del territorio nacional ocasionando descenso de temperatura, chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en dichas regiones, además de viento de componente norte con rachas de hasta 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, así como en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, indicó el organismo de la Conagua.

Riesgos

Las bajas temperaturas podrían congelar la carpeta asfáltica.

Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el lunes 24 de noviembre:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz (regiones Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento y Las Montañas), Estado de México (suroeste), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Yucatán.

Pronóstico de temperaturas para el lunes 24 de noviembre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo y costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para el lunes 24 de noviembre:

Viento de componente sur (surada) de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Nuevo León y Tamaulipas; de 15 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Veracruz.

Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).

Viento de 15 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Jalisco y Colima, así como el golfo de Tehuantepec.

Martes 25 de noviembre:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra), Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Campeche y Yucatán.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California y Baja California Sur.

Viento de 15 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec), Campeche y Yucatán.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Jalisco y Colima.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas (istmo), Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Miércoles 26 de noviembre:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (región Huasteca), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Oaxaca.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Querétaro (región Sierra Gorda), Tabasco y Chiapas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Campeche y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes, Jalisco, Guerrero, Morelos, Ciudad de México y Yucatán.

Viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec); de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California y Baja California Sur.

Viento de 15 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Campeche y Yucatán.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas (istmo), Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Jueves 27 de noviembre: