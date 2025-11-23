Pemex niega relación con dueños de Miss Universo: “felicitación a Fátima Bosch fue por entusiasmo”

Fátima Bosch, Miss Universo y una estación de Pemex. Foto: AP y Cuartoscuro / GALO CAÑAS

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Petróleos Mexicanos (Pemex) afirmó que ya no tiene relación contractual con Soluciones Gasíferas del Sur, empresa propiedad de Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo e indicó que no tiene injerencia con los directivos del certamen internacional.

Asimismo, aclaró que la felicitación pública a Fátima Bosch, por haber ganado Miss Universo fue emitida en el Marco del entusiasmo popular generado por el triunfo de la mexicana.

Esto, luego de que se dio a conocer que Fátima Bosch es hija de Bernardo Bosch Hernández, coordinador ejecutivo B en el área de exploración y producción de Pemex y que en el año 2023, la petrolera otorgó un millonario contrato a la empresa, propiedad derrocha y a la empresa Servicios PJP4 de México.

“Conforme a la debida diligencia se firmó un contrato por 11 meses en febrero de 2023 con las empresas Servicios PJP4 de México S.A. de C.V. y Soluciones Gasíferas del Sur S.A. de C.V. Cabe señalar que a la fecha no se tiene ninguna relación contractual vigente”, señaló la petrolera.

“Pemex aclara que no tiene injerencia con los directivos del certamen internacional Miss Universo y que la publicación de felicitación a Fátima Bosch Fernández se realizó en el marco del entusiasmo popular por su triunfo”.

El polémico contrato fue para la construcción de dichos terrestres y se otorgó por 745 millones de pesos.