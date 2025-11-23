Presidenta de Honduras llega a México; se reunirá con Sheinbaum

El canciller De la Fuente y Xiomara Castro. Foto: SRE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente recibió a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, en la base aérea militar número 19 de la Ciudad de México.

La mandataria hondureña –quien realizará una visita oficial– y su comitiva fueron recibidas por el canciller De la Fuente a las 17:11 horas.

Acompañado por la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur, el titular de la SRE le dio la bienvenida a nuestro país.

De acuerdo con la cancillería, la presidenta de Honduras será recibida el próximo martes por la titular del Ejecutivo federal mexicana, Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.