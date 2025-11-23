Presidenta de Honduras llega a México; se reunirá con Sheinbaum

Honduras
Presidenta de Honduras llega a México; se reunirá con SheinbaumXiomara Castro y su comitiva fueron recibidas por el canciller Juan Ramón de la Fuente
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente recibió a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, en la base aérea militar número 19 de la Ciudad de México.
La mandataria hondureña –quien realizará una visita oficial– y su comitiva fueron recibidas por el canciller De la Fuente a las 17:11 horas.
Acompañado por la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur, el titular de la SRE le dio la bienvenida a nuestro país.
De acuerdo con la cancillería, la presidenta de Honduras será recibida el próximo martes por la titular del Ejecutivo federal mexicana, Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.
Esta tarde, el canciller Juan Ramón de la Fuente recibió en la Base Aérea Militar 19 con los honores protocolarios correspondientes, a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro (@XiomaraCastroZ), quien se reunirá este martes con la presidenta Claudia Sheinbaum, en Palacio… pic.twitter.com/WmczpiW3Me— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 23, 2025