Sheinbaum llama al pueblo a mantenerse vigilante ante injerencia externa

La presidenta Claudia Sheinbaum durante la ceremonia por los 200 años de la Consolidación de la Independencia en la Mar, realizada frente al fuerte de San Juan de Ulúa. Foto: Presidencia

VERACRUZ, Ver. (apro).- “No triunfa el uso de la fuerza para acabar con la razón, tampoco triunfa quien defiende los viejos privilegios frente a la transformación”, afirmó este domingo la presidenta Claudia Sheinbaum durante la ceremonia por los 200 años de la Consolidación de la Independencia en la Mar, realizada frente al fuerte de San Juan de Ulúa.

La presidenta señaló que sectores conservadores han recurrido históricamente a buscar apoyo extranjero cuando no cuentan con respaldo interno y advirtió que el país debe mantenerse vigilante ante cualquier intento de injerencia externa. Enfatizó que el pueblo tiene la responsabilidad de defender la justicia y la soberanía nacional.

Sheinbaum sostuvo que la defensa de la soberanía continúa siendo un deber colectivo. Afirmó que México es observado con respeto por la comunidad internacional y que la unidad entre pueblo, razón y patria fortalece al país frente a cualquier intento de intervención.

Sheinbaum en Veracruz

Reconocimiento a la Armada de México

Durante el acto conmemorativo, la presidenta reconoció la labor de la Armada de México, destacando su disciplina y vocación de servicio. Señaló que su actuación histórica y actual refleja el compromiso con la paz, la seguridad y la construcción de justicia en coordinación con la población.

La mandataria retomó episodios fundamentales de la historia nacional, desde la insurgencia hasta la resistencia ante invasiones extranjeras, y recordó a figuras como Hidalgo, Morelos, Leona Vicario, Josefa Ortiz y Sainz de Baranda. Subrayó que la defensa de la independencia es un proceso continuo que sigue vigente a dos siglos de la expulsión del último bastión español.

De visita en Veracruz, la presidenta inauguró el Museo Casa Benito Juárez. Desde sus redes sociales destacó que este 2025 se cumplen 170 años de la Ley Juárez, normativa fundamental en la construcción del Estado laico y la igualdad jurídica.

“A 170 años de la expedición de la Ley Juárez, inauguramos el Museo Casa Benito Juárez, donde el Benemérito de las Américas vivió en Veracruz con su gabinete durante los años más complejos de la República”, publicó en sus redes.

Más tarde participó en el retorno a Veracruz del Buque Escuela Cuauhtémoc, embarcación proveniente de Yucatán con decenas de marinos a bordo.

También estuvo presente en la inauguración de la nueva Aduana Norte de Veracruz, como parte de su agenda oficial en el puerto.