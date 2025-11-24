Así ofreció el CJNG 2 millones para matar al alcalde Carlos Manzo y reclutó a jóvenes

Carlos Manzo
CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Fiscalía del estado de Michoacán informó que integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ofrecieron un pago de dos millones de pesos a quien ejecutara al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, durante un festejo público el 1 de noviembre de 2025. La investigación ha identificado una cadena de reclutamiento de jóvenes vulnerables y el papel clave de un reclutador y de un autor intelectual.
Reclutamiento de jóvenes vulnerables
De acuerdo con la carpeta de investigación, el CJNG captó adolescentes de entre 16 y 17 años en centros de rehabilitación para adicciones en la zona de Uruapan. Uno de los jóvenes, de 17 años, fue abatido por escoltas tras disparar contra el alcalde.
La persona identificada como reclutador es Jaciel Antonio ‘N’, alias “El Pelón”, quien habría captado a los jóvenes en los centros de rehabilitación para adicciones y los incorporó como sicarios o distribuidores de droga al servicio del CJNG.
Las autoridades detallan que los jóvenes estaban vinculados a la logística y ejecución del homicidio, y que respondían a órdenes de mandos superiores.
Coordinación, pagos y estructura del homicidio
La Fiscalía señaló como autor intelectual del homicidio al individuo identificado como Jorge Armando ‘N’, alias “El Licenciado”, quien fue detenido y quedó en prisión preventiva. Él habría coordinado la operación, emitido instrucciones para realizar el ataque y fijado el monto de dos millones de pesos para quien “se aviente el tiro”.
Durante la audiencia se presentaron chats de mensajería y dispositivos electrónicos que muestran cómo se comunicaba “El Licenciado” con sus subordinados, planificó el operativo y utilizó mensajería para ordenar la ejecución.
Además, la investigación apunta a que el mando mayor del CJNG en la región, Ramón Álvarez Ayala alias “R-1”, supervisaba la célula delictiva que reclutó, entrenó y movilizó a los jóvenes para el ataque.
Los jóvenes reclutados habrían sido entrenados en finca de la zona de Tiamba, Michoacán, en el uso de armas.
Colaboración interna y omisiones en la protección
La Fiscalía informó que al menos una persona del entorno del alcalde colaboró con los agresores al filtrar información sobre su rutina y ubicación. Además, siete escoltas que lo protegían fueron detenidos y vinculados a proceso por homicidio calificado por omisión.
Durante el operativo se estableció que, una vez que el joven atacante ingresó al evento público, la coordinación de seguridad falló y permitió que el homicida accediera al alcalde. Luego, los escoltas accionaron armas, pero también forman parte de la investigación por su posible implicación en la omisión o complicidad.
Datos clave
- Fecha del homicidio: 1 de noviembre de 2025.
- Monto ofrecido por asesinato: 2 millones de pesos.
- Autor intelectual detenido: Jorge Armando “N” alias “El Licenciado”.
- Reclutador detenido: Jaciel Antonio “N” alias “El Pelón”.
- Jóvenes reclutados: adolescentes con adicciones, captados en centros de rehabilitación.