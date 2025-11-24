Así ofreció el CJNG 2 millones para matar al alcalde Carlos Manzo y reclutó a jóvenes

En Uruapan, Michoacán, el homicidio de Carlos Manzo implicó el reclutamiento de jóvenes y un ofrecimiento de 2 millones de pesos por parte del CJNG.. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Fiscalía del estado de Michoacán informó que integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ofrecieron un pago de dos millones de pesos a quien ejecutara al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, durante un festejo público el 1 de noviembre de 2025. La investigación ha identificado una cadena de reclutamiento de jóvenes vulnerables y el papel clave de un reclutador y de un autor intelectual.

Reclutamiento de jóvenes vulnerables

De acuerdo con la carpeta de investigación, el CJNG captó adolescentes de entre 16 y 17 años en centros de rehabilitación para adicciones en la zona de Uruapan. Uno de los jóvenes, de 17 años, fue abatido por escoltas tras disparar contra el alcalde.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias.

La persona identificada como reclutador es Jaciel Antonio ‘N’, alias “El Pelón”, quien habría captado a los jóvenes en los centros de rehabilitación para adicciones y los incorporó como sicarios o distribuidores de droga al servicio del CJNG.

Las autoridades detallan que los jóvenes estaban vinculados a la logística y ejecución del homicidio, y que respondían a órdenes de mandos superiores.

Coordinación, pagos y estructura del homicidio

La Fiscalía señaló como autor intelectual del homicidio al individuo identificado como Jorge Armando ‘N’, alias “El Licenciado”, quien fue detenido y quedó en prisión preventiva. Él habría coordinado la operación, emitido instrucciones para realizar el ataque y fijado el monto de dos millones de pesos para quien “se aviente el tiro”.

Durante la audiencia se presentaron chats de mensajería y dispositivos electrónicos que muestran cómo se comunicaba “El Licenciado” con sus subordinados, planificó el operativo y utilizó mensajería para ordenar la ejecución.

Además, la investigación apunta a que el mando mayor del CJNG en la región, Ramón Álvarez Ayala alias “R-1”, supervisaba la célula delictiva que reclutó, entrenó y movilizó a los jóvenes para el ataque.

Los jóvenes reclutados habrían sido entrenados en finca de la zona de Tiamba, Michoacán, en el uso de armas.

Colaboración interna y omisiones en la protección

La Fiscalía informó que al menos una persona del entorno del alcalde colaboró con los agresores al filtrar información sobre su rutina y ubicación. Además, siete escoltas que lo protegían fueron detenidos y vinculados a proceso por homicidio calificado por omisión.

Durante el operativo se estableció que, una vez que el joven atacante ingresó al evento público, la coordinación de seguridad falló y permitió que el homicida accediera al alcalde. Luego, los escoltas accionaron armas, pero también forman parte de la investigación por su posible implicación en la omisión o complicidad.

Datos clave