Carlos Manzo

Así ofreció el CJNG 2 millones para matar al alcalde Carlos Manzo y reclutó a jóvenes

La Fiscalía de Michoacán informó que el CJNG ofreció 2 millones de pesos para ejecutar al alcalde Carlos Manzo el 1 de noviembre de 2025 y reclutó a jóvenes de centros de rehabilitación.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Nacional
lunes, 24 de noviembre de 2025 · 19:55

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Fiscalía del estado de Michoacán informó que integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ofrecieron un pago de dos millones de pesos a quien ejecutara al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, durante un festejo público el 1 de noviembre de 2025. La investigación ha identificado una cadena de reclutamiento de jóvenes vulnerables y el papel clave de un reclutador y de un autor intelectual.

Reclutamiento de jóvenes vulnerables

De acuerdo con la carpeta de investigación, el CJNG captó adolescentes de entre 16 y 17 años en centros de rehabilitación para adicciones en la zona de Uruapan. Uno de los jóvenes, de 17 años, fue abatido por escoltas tras disparar contra el alcalde.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias.

La persona identificada como reclutador es Jaciel Antonio ‘N’, alias “El Pelón”, quien habría captado a los jóvenes en los centros de rehabilitación para adicciones y los incorporó como sicarios o distribuidores de droga al servicio del CJNG.
Las autoridades detallan que los jóvenes estaban vinculados a la logística y ejecución del homicidio, y que respondían a órdenes de mandos superiores.

Coordinación, pagos y estructura del homicidio

La Fiscalía señaló como autor intelectual del homicidio al individuo identificado como Jorge Armando ‘N’, alias “El Licenciado”, quien fue detenido y quedó en prisión preventiva. Él habría coordinado la operación, emitido instrucciones para realizar el ataque y fijado el monto de dos millones de pesos para quien “se aviente el tiro”.
Durante la audiencia se presentaron chats de mensajería y dispositivos electrónicos que muestran cómo se comunicaba “El Licenciado” con sus subordinados, planificó el operativo y utilizó mensajería para ordenar la ejecución.
Además, la investigación apunta a que el mando mayor del CJNG en la región, Ramón Álvarez Ayala alias “R-1”, supervisaba la célula delictiva que reclutó, entrenó y movilizó a los jóvenes para el ataque.
Los jóvenes reclutados habrían sido entrenados en finca de la zona de Tiamba, Michoacán, en el uso de armas.

Colaboración interna y omisiones en la protección

La Fiscalía informó que al menos una persona del entorno del alcalde colaboró con los agresores al filtrar información sobre su rutina y ubicación. Además, siete escoltas que lo protegían fueron detenidos y vinculados a proceso por homicidio calificado por omisión.
Durante el operativo se estableció que, una vez que el joven atacante ingresó al evento público, la coordinación de seguridad falló y permitió que el homicida accediera al alcalde. Luego, los escoltas accionaron armas, pero también forman parte de la investigación por su posible implicación en la omisión o complicidad.

Datos clave

  • Fecha del homicidio: 1 de noviembre de 2025.
  • Monto ofrecido por asesinato: 2 millones de pesos.
  • Autor intelectual detenido: Jorge Armando “N” alias “El Licenciado”.
  • Reclutador detenido: Jaciel Antonio “N” alias “El Pelón”.
  • Jóvenes reclutados: adolescentes con adicciones, captados en centros de rehabilitación.
Más de
Carlos Manzo CJNG Reclutamiento

Comentarios

Otras Noticias

Cargar mas noticias