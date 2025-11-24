Cae Jaciel Antonio “N”; reclutó a dos implicados en asesinato de Carlos Manzo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Autoridades federales y estatales reportaron este lunes la detención de Jaciel Antonio “N”, presunto reclutador de personas en centros de rehabilitación para integrarlos a células delictivas en Uruapan, Michoacán.

El individuo está señalado por su participación en el reclutamiento de dos personas implicadas en el homicidio del alcalde de ese municipio, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ocurrido el pasado 1 de noviembre durante un evento público.

Las labores de inteligencia identificaron a Jaciel Antonio “N” como responsable de enganchar a vulnerables en centros de rehabilitación para actividades ilícitas, incluyendo el crimen que cobró la vida del edil independiente, conocido por su frontal oposición a los cárteles de la droga en la región.

"Los agentes de seguridad realizaron trabajos de gabinete y campo que permitieron identificar a un sujeto señalado como reclutador de personas de centros de rehabilitación para adicciones, quienes, posteriormente, desempeñaban funciones de sicariato y distribución de droga en la zona", informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La captura se llevó a cabo como parte del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia", una estrategia coordinada entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la SSPC, en colaboración con la Fiscalía de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

En las últimas semanas, las autoridades han intensificado las detenciones relacionadas: el 20 de noviembre fue arrestado Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, presunto autor intelectual del homicidio; y tres días después, siete escoltas del alcalde fueron vinculados a proceso por omisión en su protección, acusados de homicidio calificado.