Encuentran siete cadáveres en los límites de Zacatecas con San Luis Potosí

ZACATECAS, Zac. (apro).- El secretario del gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza informó del hallazgo de siete personas asesinadas en los límites con San Luis Potosí.

Durante el operativo, confirmó Reyes, las fuerzas de seguridad detuvieron a cuatro probables responsables, quienes son presuntamente elementos de la Guardia Civil de San Luis Potosí.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el secretario dio a conocer que policías estatales del grupo Fuerza de Reacción Inmediata (FRIZ) al realizar actividades del operativo permanente “Vigilante Nocturno” hicieron la localización de los cuerpos sin vida en los límites territoriales de San Luis Potosí y Zacatecas.

Del lugar del hallazgo, "a unos cuantos metros de distancia fue localizado un vehículo con manchas hemáticas, a bordo del cual se encontraban cuatro probables responsables que fueron detenidos y que, presuntamente, serían elementos pertenecientes a la Guardia Civil del Estado de San Luis Potosí"

Reyes Mugüerza informó que los cuatro detenidos ya fueron remitidos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, y que la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad brindará más información.