Hay diálogo con transportistas: asegura Sheinbaum ante megabloqueo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno federal informará cómo se ha atendido a los transportistas y agricultores porque, afirma, “hay diálogo”; también se hablará sobre quiénes mantienen la amenaza de bloqueo en puntos carreteros, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Es importante que todos sepan que se les ha atendido, ha habido mesas de trabajo, no es que están bloqueando porque no haya diálogo. Ahora ya algunos traen el tema de la Ley de Aguas, está en discusión en el Congreso e incluso se abrió un foro”, dijo esta mañana la mandataria federal.

Añadió que, quienes “tienen acaparadas concesiones no les gusta la Ley de Aguas, pero también hay que seguir avanzando, hay foros en el Congreso para que se pueden verter las opiniones”.

Sheinbaum dejó la difusión de esta información en manos de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, “sobre cómo se les ha atendido y también quiénes son los que están parando y cerrando carreteras”.

Entre las demandas de los transportistas está la cantidad de asaltos que padecen en las carreteras, así como las extorsiones por parte de servidores públicos.