PAN denuncia ante la FGR la violencia ocurrida durante marcha de la Generación Z

El líder nacional panista, Jorge Romero Herrera; el vocero nacional Jorge Triana; la dirigente del PAN capitalino, Luisa Gutiérrez, y el abogado Roberto Gil Zuarth . Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La dirigencia nacional del PAN acudió hoy a la Fiscalía General de la República (FGR) para denunciar a quien resulte responsable por los hechos de violencia ocurridos el pasado 15 de noviembre durante las manifestaciones llamadas de la Generación Z.

A la presentación de la dicha denuncia acudieron el líder nacional panista, Jorge Romero Herrera; el vocero nacional Jorge Triana; la dirigente del PAN capitalino, Luisa Gutiérrez, y el abogado Roberto Gil Zuarth, quien elaboró el recurso.

Los tres panistas enfocaron sus expresiones y denuncias al llamado “bloque negro”, por considerar que ninguno de los detenidos correspondían a ese grupo y por la sospecha de que ese grupo goza de impunidad y protección.

Jorge Triana inclusive consideró que el “Bloque Negro” que operó en esa manifestación fue enviado por liderazgos morenistas, por lo que consideró que era un “Bloque guinda”.

Foto: Miguel Dimayuga

El PAN se concentró en realizar una denuncia de hechos, apelando a la capacidad de atracción de la FGR para investigar los hechos violentos. Jorge Romero consideró que el 15 de noviembre lo que hubo fue una represión que el PAN no olvidará.

De las cuestiones por dilucidar, según Romero Herrera, la más importante es encontrar quién dio la orden, quién está detrás del “bloque negro”.

Calificó de ridículo que el discurso oficial diga que detrás de la protesta y del propio “Bloque Negro” estaba la oposición.

“Estamos haciendo una llamada de alerta para que en México no permitamos la represión. Hicieron lo que hicieron para inhibir que otras personas se manifiesten y eso no lo vamos a permitir”.