Pensión ISSSTE diciembre: día de pago para 2025

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) programó el depósito de la pensión correspondiente al mes de diciembre de 2025 para el 28 de noviembre de 2025, de acuerdo con el calendario anual. La fecha forma parte de la organización de pagos que el instituto realiza cada año para garantizar la entrega de recursos previos al periodo de cierre administrativo y bancario de fin de año.

La programación establece que el depósito permite que los pensionados tengan disponibilidad de su mensualidad al inicio de diciembre. La frecuencia con la que el ISSSTE adelanta este pago se ha mantenido en ejercicios anteriores, en los que la dispersión de diciembre se ha realizado durante los últimos días de noviembre.

El instituto mantiene la misma estructura de depósitos anticipados, lo que facilita los procesos de cierre operativo y la planeación interna del organismo de seguridad social. La fecha del 28 de noviembre coincide con la organización de pagos registrada en años previos, cuando el ISSSTE realiza depósitos antes del inicio del mes correspondiente.

Fecha confirmada por medios para la dispersión de diciembre

El esquema operativo regular del ISSSTE considera la dispersión previa a periodos no laborables y procesos administrativos propios de fin de ejercicio, por lo que el depósito de diciembre mantiene la dinámica habitual.

El depósito del mes de diciembre forma parte de los pagos recurrentes a los pensionados del régimen del ISSSTE, que reciben de manera mensual su prestación conforme al procedimiento interno del organismo. Los montos se reciben por los canales bancarios habituales y se reflejan según los horarios de cada institución.

Aguinaldo para pensionados del ISSSTE: fechas y estructura

Además del pago mensual correspondiente a diciembre, el ISSSTE contempla la entrega del aguinaldo anual para los pensionados, dividido en dos exhibiciones. De acuerdo con la información difundida por medios especializados, la primera parte del aguinaldo se programó para la primera quincena de noviembre. La segunda parte se entregará en los primeros días de enero de 2026.

El esquema de dos entregas para el aguinaldo responde al calendario administrativo del instituto y ha sido adoptado en años previos para facilitar el cumplimiento de los procesos presupuestarios. Las dos dispersiónes se aplican a todos los pensionados que reciben su pago mensual bajo los esquemas de pensión administrados por el ISSSTE.

La primera parte del aguinaldo suele ser depositada antes de la dispersión de la mensualidad de diciembre. La segunda parte, programada para enero, corresponde al cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior. Los medios que retomaron esta programación señalan que el esquema mantiene la misma estructura que en ejercicios pasados.

Qué deben considerar los pensionados sobre la fecha de pago

Los pensionados del ISSSTE pueden revisar el depósito correspondiente al mes de diciembre a partir del viernes 28 de noviembre mediante su banco o el medio habitual de cobro. Instituciones financieras consultadas por medios apuntan que el reflejo del depósito puede variar según los horarios internos de cada banco, aunque el envío de recursos por parte del instituto se realiza durante la fecha programada.

En caso de no ver reflejado el depósito en su cuenta, los pensionados pueden utilizar los canales de atención del ISSSTE para solicitar información, levantar un reporte o verificar el estatus del pago. Los módulos de atención del instituto ofrecen asistencia telefónica y presencial para resolver aclaraciones relacionadas con pensiones.

Los pensionados deben considerar posibles variaciones en los reflejos bancarios debido a los volúmenes de dispersión en periodos cercanos al cierre de año, aunque la fecha de envío del recurso se mantiene conforme a la programación establecida.

Programación de pagos relacionada

La información difundida sobre el calendario de pensiones para los últimos meses del año indica que, previo al depósito de diciembre, el pago correspondiente a noviembre se realizó el 30 de octubre. Las fechas se alinean con la estructura de adelantos que el ISSSTE aplica para garantizar que los recursos estén disponibles al inicio de cada mes y en periodos donde los procesos administrativos tienen modificaciones por actividades de cierre anual.

La programación también se coordina con días inhábiles bancarios y trámites internos del instituto. La fecha del 28 de noviembre para el pago de diciembre se incorpora a esta dinámica de operación, que permite que los recursos estén disponibles para los pensionados en la fecha prevista sin interrupciones en el servicio.