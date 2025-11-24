Se extiende el frente frío 16; lluvias aisladas y fuertes azotarán el martes a estas entidades

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El frente frío 16 se extenderá sobre el norte y noreste del país y en confluencia con otros fenómenos provocará lluvias puntuales fuertes este martes, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que este martes 25 de noviembre continuará el ambiente de frío a muy frío, con heladas y temperaturas de hasta -10 grados.

Durante la noche del lunes y madrugada del martes, el frente frío número 16 en interacción con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical ocasionarán lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí; además fuertes rachas de viento en el norte y noreste del territorio nacional.

Por otra parte, canales de baja presión sobre el occidente y sureste del país, además de la península de Yucatán, en combinación con el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciarán chubascos dispersos con posibles descargas eléctricas en Jalisco, Colima, Chiapas, Campeche y Quintana Roo, y lluvias aisladas en Michoacán, Estado de México, Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Capital, Las Montañas y Papaloapan), Oaxaca y Yucatán.

Finalmente, se prevé ambiente frio a muy frío con heladas en zonas altas de Mesa del Norte y la Mesa Central.

Lluvias puntuales y chubascos

Para el martes, el frente número 16 se extenderá sobre el norte y noreste de México, en interacción con la corriente en chorro subtropical y un canal de baja presión generarán lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en Nuevo León y Tamaulipas, así como chubascos en Coahuila y San Luis Potosí.

Por otra parte, canales de baja presión sobre el occidente, oriente y sureste de la República Mexicana, en combinación con el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciarán chubascos dispersos con posibles descargas eléctricas en Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, y lluvias aisladas en Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo (regiones Sierra Alta y Huasteca), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja y Capital), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra), Estado de México, Ciudad de México, Campeche y Yucatán.

Finalmente, continuará el ambiente frio a muy frío con heladas en zonas altas de Mesa del Norte y la Mesa Central al amanecer.

Valle de México

Durante la mañana, se pronostica cielo despejado con ambiente frío a fresco en la región y muy frío con heladas en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, ambiente templado a cálido y cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y en el Estado de México (suroeste).

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 21 a 23 °C. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamiento, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el lunes 25 de noviembre:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León y Tamaulipas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, San Luis Potosí, Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca, Sierra Baja, Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja y Capital), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra), Estado de México, Ciudad de México, Campeche y Yucatán.

Pronóstico de temperaturas para el lunes 25 de noviembre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas (istmo), Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Tamaulipas, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: Zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas: Zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para el lunes 25 de noviembre: