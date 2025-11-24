Sheinbaum minimizó los abucheos y protestas durante su gira por Oaxaca: “a qué evento fueron”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al menos en nueve ocasiones, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la gente está muy feliz con su gobierno, cuestionó “a qué evento fueron” a quienes reportaron los abucheos y protestas en su gira por Oaxaca, al tiempo que llamó a todo el pueblo a acudir este 6 de diciembre al Zócalo porque “hay mucho que celebrar” y para quitar la idea de que hay insatisfacción.

La mandataria aseguró que fue un grupo muy pequeño los que se manifestaron en su contra, y que se les ofreció dialogar.

Al hablar de su convocatoria para el 6 de diciembre, a la que llama para celebrar que hace siete años inició el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que hasta hace días analizaba si llevaba a cabo, dijo que es para todo el pueblo de México.

El objetivo de la convocatoria es también hablar de “cómo mantener el rumbo porque eso es lo que quiere el pueblo de México, que no haya regreso al pasado, eso no puede ser, tenemos que seguir avanzando”.

El único problema que la jefa del Ejecutivo Federal admitió a medias esta mañana fue el de la violencia: “En seguridad vamos avanzando, sí hay episodios que duelen y que hay que reforzar la estrategia, pero vamos avanzando en la disminución de homicidios dolosos y la gente lo reconoce y hay mucha desesperación de la oposición la verdad”.

Desde que inició su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria afirmó que está “muy bien, contenta. Estuvo muy bonito la inauguración del tren. La gente súper feliz, muy bonito, colas y colas el domingo para entrar al tren de Tonalá a Ixtepec, y en la mixteca también son casi 900 km de repavimentación, caminos nuevos, en una parte de la mixteca oaxaqueña también la gente muy contenta (...) fue un fin de semana muy movido y muy alegre”.

En la sesión de preguntas afirmó que “la gente llegó contenta, atraída por la llegada del tren”, además de que con el proyecto integral en el sur “la gente muy contenta (...) La gente la verdad una alegría contagiable”.

Y agregó: “Esta idea de que hay enojo, insatisfacción, molestia, que han querido levantar en las redes, había cuatro personas en Juchitán y 2 mil recibiendo y hacen todo un cuento que la verdad no afecta porque la gente sabe de la alegría por recibir el Interoceánico” y redundó que “hay mucha alegría en el camino, en las carreteras, la gente cómo me saluda cuando llegamos”.

Cuando un asistente a la conferencia le consultaba sobre los cuestionamientos a la legitimidad del triunfo de Fátima Bosch, la presidenta regresó al tema de las protestas de este fin de semana: “Es mucha desesperación, ¿no creen?, esta idea de hacer montajes de fotos y hacerlos virales de hacer gigante un... hoy sale: ´La peor gira de cualquier presidente de toda la historia de México la tuvo la presidenta en Oaxaca, bueno ¿A dónde fueron?, ¿dónde estuvieron? Es ridículo”.

Detalló: “Dos personas gritaron en un evento y luego ahí en la mixteca llegó un grupo, también se juntan los extremos los radicales de un lado y los de otro, de derecha y de izquierda supuestamente. Llegó un grupo -fíjense dicen que no hay libertades, que hay autoritarismo- llega un grupo e interrumpe el evento”.

En la calle había personas gritando “y les digo si quieren los atendemos, pero nos siguieron gritando, tienen derecho a seguir era un grupo como de 70 personas y el evento eran como de 4 mil, entonces estaban gritado y seguimos con el evento. Terminó el evento y después trataron de evitar que saliéramos (dicen) ‘Ingobernabilidad en México, terrible, qué situación´, ridículo.

Llamó a que “no se dejen llevar por todo lo que sale en las redes sociales y nosotros vamos a seguir informando. Y no hay problema, vamos muy bien. Los 100 puntos que planteé en el Zócalo van avanzadísimos, hay uno o dos que van más retardados”.

También se dirigió a la oposición: “Mientras más llamen a la violencia, mientras menos propuestas tengan, menos apoyos van a tener. No se puede vivir en la oposición con pura crítica y falsa noticia. Si no hay propuesta la gente no los va a seguir. Y hay mucho apoyo a la cuarta transformación porque la gente vive mejor. La economía va bien y el año que entra va a ir bien. En empleo vamos bien, va bien el país y hay mucho que celebrar de la gran transformación”.

Expuso que los únicos que no tienen nada que celebrar son sus detractores, “claro hay unos que quieren regresar a los privilegios, pero es parte de la resistencia que hay cuando hay grandes cambios”.

“Hay mucho que celebrar... miren nada más el programa de la vivienda... son casi 5 millones de créditos del Infonavit que están siendo disminuidos, gente que debía tres veces su casa y ahora están por recibir sus escrituras. Faltan 3.3 millones que serán en noviembre y diciembre”, es decir para reestructurar las deudas.

La presidenta Sheinbaum, no tiene contemplado marchar, hasta el momento únicamente la concentración en el Zócalo “y hacer un recuento de lo que ha cambiado el país en siete años. Lo que era antes y es ahora y también de las resistencias que hay a la transformación”.