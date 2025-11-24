Sheinbaum rechaza intervención en el certamen de Miss Universo: “Es hasta ridículo”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Es hasta ridículo” pensar que el gobierno mexicano compró el certamen de Miss Universo mediante contratos de Pemex para usarlo como cortina de humo, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Evidentemente no, es falso, pero además no hay que hacer caso de esas cosas y además nuestra felicitación a la joven que ganó el certamen”, es decir Fátima Bosch, de origen tabasqueño y que, de acuerdo con reportes periodísticos, su padre, Bernardo Bosch laboró para Pemex, empresa que dio un contrato millonario a Raúl Rocha, actual presidente de Miss Universo.

“Es mucha desesperación ¿No creen?” y agregó otro elemento a este comentario: “Esta idea de hacer montajes de fotos y hacerlos virales de hacer gigante un...” y después habló de su gira por Oaxaca, este fin de semana.

Sobre el tema de Bosch, añadió: “Más allá de las críticas o cuestionamientos que pueda haber a certámenes de este tipo, ella, además de tener su mérito, levantó la voz en un momento donde trataron de minimizarla y eso tiene mucho mérito”.