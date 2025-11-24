Transportistas paralizan principales arterias viales del país con megabloqueo

Transportistas realizan un bloqueo en la carretera Toluca-México, como parte de la movilización nacional. Foto: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Transportistas y productores del campo paralizaron esta mañana las principales arterias viales del país en un "megabloqueo" nacional indefinido, en protesta por la ola de violencia en las carreteras, extorsiones sistemáticas y la falta de apoyo gubernamental al agro.

La movilización, que afecta accesos clave a la Ciudad de México y carreteras en al menos 22 estados, comenzó a las 8:00 horas y ha generado caos vial, con cierres que complican el tránsito de vehículos y el abastecimiento de mercancías.

La Asociación Nacional de Transportistas de Carga Privada, Pasaje y Turismo (ANTAC), en alianza con el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC), lidera las acciones.

Sus demandas centrales incluyen mayor seguridad en autopistas, el combate a la corrupción en operativos viales, la simplificación de trámites burocráticos como la emisión de placas y licencias de manejo y precios justos para productos agrícolas.

Entre las vialidades más impactadas se encuentran las autopistas federales que conectan la capital con el interior del país. En el Valle de México, reportes indican cierres totales en la México-Toluca –desde Ocoyocac hasta La Marquesa–, donde se habilitó solo un carril alterno con tráfico lento.

Similar situación en la México-Querétaro, bloqueada en la caseta de Palmillas, y la México-Pachuca, con manifestaciones parciales que generan filas de hasta varios kilómetros. Otras afectadas incluyen la México-Puebla, México-Cuernavaca-Acapulco, Naucalpan-Ecatepec y el Circuito Exterior Mexiquense.

El paro se extiende a entidades como Chihuahua, Michoacán, Jalisco, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes y Baja California, donde se anticipan tomas de casetas y accesos aduaneros.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió durante su conferencia matutina, afirmando que su administración ha mantenido diálogo con los inconformes a través de mesas de trabajo. "Se les ha atendido, ha habido mesas de trabajo, entonces no es que están bloqueando porque no haya diálogo. Hay diálogo ahora, ya algunos traen el tema de la ley de aguas", señaló.

Hasta el momento, no se reportan incidentes violentos, pero las autoridades federales exhortan a los conductores a consultar apps de movilidad y evitar las zonas afectadas.