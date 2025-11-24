“Violaría todas las leyes, sería muy grave”: Sheinbaum ante amenaza de Perú

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En caso de que el gobierno de Perú decidiera entrar a la embajada de México en ese país para detener a Betssy Chávez “violaría todas las leyes internacionales”, lo cual sería “muy grave”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Esta declaración se da luego de que el presidente de Perú, José Jerí aseguró que estaría en la disposición de allanar el inmueble de representación de México en Lima, incluso bajo el recordatorio de que eso ya sucedió en Ecuador.

El asunto es si se comete una irregularidad internacional, una violación a la soberanía, podemos tener diferencias, pero siempre en el marco de la ley internacional. Ya ocurrió en el Ecuador y violando todas las leyes internacionales”, afirmó.

La mandataria federal añadió que el derecho de asilo de Chávez es el reconocido por las leyes internacionales de derechos humanos. “Es un derecho de asilo dentro del marco de las relaciones internacionales y sus leyes y la vulneración sería muy grave”.

“El dialogo siempre es lo mejor, pueden tener diferencias y se opina. Ellos tomaron la decisión de relaciones con México, pero una intervención en la embajada estaría fuera de toda norma”.