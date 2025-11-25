Dejan solo a Fernández Noroña tras sus críticas a Grecia Quiroz

Gerardo Fernández Noroña en un auditorio vacío en el Senado de la República. Foto: Daniel Augusto / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, criticó a Grecia Quiroz, viuda del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el legislador convocó a una conferencia de prensa a la que ningún medio asistió.

En el Senado, Fernández Noroña ofreció una conferencia para “defenderse” luego de haber sido criticado por sus declaraciones, en las que aseguró que la alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, adoptó "una posición de ultraderecha fascista" y considerar que "despertó su ambición" y ahora busca la gubernatura de Michoacán.

Sin embargo, ningún medio de la fuente del Senado asistió, por lo que el legislador habló al salón con sillas vacías.

"Estaba terminado la sesión, no me sorprende el vacío de los medios de comunicación que hoy dolosamente están buscando a cuanta senadora puedan para hacer la campaña que traen en mi contra y vengo a dar la cara.

"Caray no se presenta uno solo, porque es una campaña insidiosa, es una campaña de mala fe, es una campaña que toma señalamientos que sostengo, y por los señalamientos de la alcaldesa Quiroz, que el compañero diputado federal, Leonel Godoy y el compañero senador Raúl Morón, están detrás del asesinato de su esposo Carlos Manzo..."

Negó haber hecho algún comentario misógino y aseguró que expresó una posición política. “Se puede estar de acuerdo o no con mi comentario, pero no tiene un gramo, un miligramo, ni un suspiro de misoginia”, dijo.

Fernández Noroña afirmó que las mismas personas que lo han acusado de misógino son las que lo han atacado y hecho una campaña de linchamiento para la modelo mexicana, Fátima Bosch, por ser una mujer “humanista”.

También resaltó que las mismas personas que hoy se "rasgan" las vestiduras no dijeron nada sobre el caso de acoso sexual contra la presidenta Claudia Sheinbaum ocurrido hace unas semanas en el Centro Histórico, por lo que enfatizó que su posición es política, partidaria y sesgada.

Para finalizar, el senador morenista dijo que tiene un espacio, en sus video charlas, para defenderse, pero quiso institucionalmente “dar la cara y la respuesta de los medios es el vacío”.

"La respuesta es el vacío, porque es una campaña sesgada, perversa, de mala fe, sin seriedad, sin profesionalismo, porque lo menos que puede hacer un medio de comunicación es preguntarle al señalado su opinión, así como se lo preguntaron al más de senadoras posibles", resaltó.