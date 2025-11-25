Diputadas exhiben a Cuauhtémoc Blanco como violentador

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, las diputadas de Movimiento Ciudadano (MC) expusieron al diputado morenista Cuauhtémoc Blanco como violentador.

Previo a los posicionamientos sobre el 25N, las diputadas lideradas por su coordinadora, Ivonne Ortega, mostraron carteles con la imagen de Cuauhtémoc Blanco y la leyenda: “No está bien proteger violentadores”.

Minutos después, en sus redes sociales, la diputada Ivonne Ortega afirmó que en México se tiene normalizada la violencia y consideró que no es normal que las instituciones protejan a los violentadores.

“En México tenemos tan normalizada la violencia que vemos a nuestros representantes proteger agresores sexuales, a políticos señalados por violencia siendo intocables, a un exfutbolista diciendo cómo debe ser una buena mujer, a un funcionario público afirmando que un poemario es malo únicamente porque lo estudió una mujer. Y cuando la mujer con más poder en México es acosada públicamente, sabemos que nadie está a salvo.

“Nada de esto es normal. No es normal que nuestras instituciones protejan a los violentadores. No es normal vivir en estos niveles de violencia. No es normal que en un país asesinen a 11 mujeres al día. No es normal y no está bien. No es inofensivo lo que dicen. No está bien lo que hacen. México tiene que volver a indignarse. Tiene que volver a decir ‘no es normal’, y señalar lo que no está bien. La violencia nos afecta a todas y a todos”, enfatizó.