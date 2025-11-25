Diputado del Sombrero ofrece recompensa a quienes denuncien a familiares que comentan delitos

MICHOACÁN (apro) .- El diputado local, Carlos Alejandro Bautista Tafolla, miembro del llamado Movimiento del Sombrero trata de impulsar una iniciativa denominada “Ley Manzo”, que pretende “recompensar” la denuncia ciudadana de presuntos delincuentes, y que tiene un valor agregado sí la denuncia proviene de familiares.

El domingo pasado, el legislador independiente posteó por la noche un mensaje que incentivaba a sus seguidores a denunciar ante la Fiscalía a familiares (hijos, padres. hermanos, conocidos) sobre delitos que estos sepan que hayan cometido y, para ello, puso una recompensa directa de 5 y 10 mil pesos dependiendo, de si el delito es del fuero común o federal.

El mensaje textual colgado en la plataforma personal de Facebook de Bautista Tafolla, reza textualmente: “SOLO NO PUEDO. EN CASA EMPIEZA LA PAZ: NO PROTEJAMOS DELINCUENTES...Lo decía nuestro presidente Carlos Manzo (QEPD): NO HAY QUE SER ALCAHUETES. Ya no podemos seguir protegiendo a familiares que roban, asaltan, venden cosas ilícitas, mueven carros robados o están metidos con el crimen. Si queremos que regrese la paz, el primer paso empieza en casa. Así que les propongo lo siguiente: Si tú mismo denuncias a tu familiar —papá, hijo, primo, cuñado, sobrino, quien sea— pero directamente en Fiscalía, ahí te van a entregar un folio oficial. Con ese folio me contactas y yo te voy a dar un apoyo económico por ese valor civil: •$5,000 pesos cuando sea un delito común comprobable. •$10,000 pesos cuando sea un delito sumamente mayor.

Todo esto se manejará con discreción y respeto, y la Fiscalía debe actuar con prudencia para no poner en riesgo a quien denuncia. Vamos a darle el voto de confianza para que este proceso funcione y avancemos como ciudadanía valiente. Recuerden que es mejor visitar a un familiar en la cárcel, que en el panteón. ESTÁS A TIEMPO Muchas gracias por querer sumarte a la lucha. Nos cuidamos todos. Dios te bendiga (sic)”.

La publicación ha alcanzado, hasta la tarde del lunes 24 de noviembre, más de 1.4 millones comentarios y unos 33 mil me gusta, por su mensaje entre los que destacan:

“Diputado Carlos Alejandro Bautista Tafolla me parece muy buena iniciativa aplicar la ley desde casa y denunciar a las personas que conozcamos que estén metidos en ciertos actos ilícitos, el detalle aquí es que habemos muchos que no confiamos ni en la fiscalía. También ahí hay mucha corrupción”; “Es difícil confiar en la discreción de los funcionarios de la 4T (Fiscalía del Edo de Michoacán)”, entre otros.

Cuando fue revelada la identidad del asesino material de Carlos Manzo, el pasado 6 de noviembre, Carlos Bautisra Tafolla montó en cólera y en su Facebook, posteo: “Si esa familia hubiera denunciado a su perro hijo drogadicto cuando era un peligro para la comunidad, quizá hoy no estaríamos lamentando la pérdida de nuestro presidente”.

Desde la muerte del expresidente de Uruapan, Carlos Manzo, el también empresario aguacatero, Bautista Tafolla ha cobrado protagonismo por su discurso incendiario, retador y polémico que ha hecho blanco también en figuras políticas como el senador Raúl Morón, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el exgobernador Leonel Godoy Rangel, a quienes ha responsabilizado y culpa de la muerte de Manzo Rodríguez, con quién era muy cercano.

Carlos Tafolla ha tomado también sus redes sociales y al estilo de Carlos Manzo, ha comenzado a hacer transmisiones en vivo haciendo rondines nocturnos y exhibiendo a delincuentes y haciendo denuncias sobre la inseguridad de su municipio Uruapan.

En entrevista, el legislador, que llegó al Congreso de Michoacán por la vía independiente con el Movimiento de la Sombreriza, dijo que en esta semana presentará una iniciativa de ley en el pleno “para defender a nuestras familias”, que entre otras cosas plantea reformar artículos de la ley estatal que permita a los ciudadanos portar armas, recompensar la denuncia ciudadana y “cerrar huecos legales para penalizar con más severidad el encubrimiento y la corrupción política”.

Tafolla ha tomado por lema la frase: “Solo no puedo”, y también ha abierto al público en general sus plataformas de redes sociales para que sus seguidores opinen y hagan propuestas en materia de seguridad, obras públicas y programas sociales que, asegura, se harán a través del Movimiento del Sombrero y el ayuntamiento que quedó en manos de la esposa de Carlos Manzo Rodríguez, Grecia Quiroz.