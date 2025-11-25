Estos son los 10 puntos de la campaña de Sheinbaum para erradicar la violencia contra las mujeres

Sheinbaum con las mujeres de su gabinete. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el Día Internacional de Eliminación de la violencia contra las mujeres, el gobierno federal comprometió a todos los estados del país a homologar el tipo penal de abuso sexual y a iniciar una campaña para evitar las formas de violencia.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las mujeres que se manifiestan y las madres buscadoras “no están solas” y que de forma permanente se les atiende.

La secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, informó que parte de esta campaña comprende diez puntos:

1 -Difundir la campaña permanente por la igualdad y contra las violencias para abonar al cambio cultural.

2 -Acompañar el proceso de homologación del tipo penal de "abuso sexual".

3 -En coordinación con las fiscalías y los tribunales del Poder Judicial locales, garantizar que ninguna denuncia sea desechada o desestimada para lo cual Se pone a disposición de las víctimas el número 079 opción 1 para seguimiento.

4 -Instalar una mesa de coordinación con las instancias de movilidad de las entidades federativas para elaborar lineamientos y acciones de prevención y atención de las violencias en el transporte público y concesionado.

5 -Todos los derechos para todas las mujeres en todas las entidades del País. Homologar las leyes a favor de las mujeres, como la violencia digital, violencia vicaria, violencia con ácido, entre otros.

6 -Creación de senderos seguros en los espacios públicos con mayores índices de violencia hacia las mujeres.

7 -Realizar en las escuelas, los días 25 de cada mes, actividades para fomentar la igualdad y el trato con respeto entre niños y niñas.

8 -Capacitar y certificar a las y los servidores públicos para que realicen sus labores con perspectiva de género.

9 -Instalar una mesa de trabajo permanente entre la Secretaría de Mujeres, el Poder Judicial y las fiscalías para actualizar y fortalecer los protocolos de atención e investigación de las violencias para agilizar la procuración y acceso a la justicia de las mujeres.

10 -Acompañar con acciones puntuales la atención integral a las víctimas indirectas de feminicidio.

El gobierno federal informó que han recibido 5 mil llamadas por diferentes tipos de violencia, pero el número más grande es por violencia y más en el ámbito familiar.