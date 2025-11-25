Fernández Noroña califica de "fascista" a Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En pleno Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y desde la tribuna del Senado, el morenista Gerardo Fernández Noroña lanzó descalificativos contra Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda del alcalde Carlos Manzo.

La polémica comenzó durante una videocharla del senador morenista, en la que criticó a la alcaldesa por pedir a la Fiscalía de Michoacán que investigue a los senadores Leonel Godoy y Raúl Morón Orozco por el asesinato de su esposo.

Luego, ya en la tribuna del Senado, Fernández Noroña reiteró sus acusaciones.

"Sostengo que la alcaldesa Quiroz de Uruapan ha decidido asumir una posición de ultraderecha fascista y que se le ha despertado la ambición y que buscará la gubernatura de Michoacán, pero nuestro movimiento mantendrá el gobierno de Michoacán y la mayoría de los gobiernos en disputa en 2027."

En su turno, la senadora del PAN, María de Jesús Díaz, pidió a la legisladora morenista Malú Micher y a la titular de la Secretaría de la Mujer, Citlalli Hernández, que se pronuncien sobre las declaraciones del senador Gerardo Fernández Noroña contra Grecia Quiroz.

Durante los posicionamientos por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la senadora albiazul acusó que Fernández Noroña ejerció violencia política de género y revictimizó a Grecia Quiroz.

“Con absoluta firmeza, Malú, tú que defiendes mucho este tema. Y a usted, secretaria, de favor le pido que tome cartas en el asunto con el tema del senador Gerardo Fernández Noroña en contra de Grecia Quiroz, viuda de un hombre asesinado, mujer que atraviesa un duelo devastador y que, aun así, ha mostrado una valentía ejemplar para exigir justicia, decir que la ambición la despertó, insinuar que su dolor es oportunismo político, burlarse de sus señalamientos o minimizar su derecho a participar en la política.

“La violencia política de género que se está atravesando el día de hoy es muy grave y muy delicada, más aún en este día, precisamente lo que estamos conmemorando las formas de violencia contra las mujeres. Compañeras y compañeros, Grecia, Quiroz no está sola, cada mujer que ha sido callada, desestimada, señalada, humillada desde el poder tampoco está sola. Este senado, el senado de la paridad, no puede permitir que desde una curul se perpetúe la violencia que decimos combatir”, enfatizó.

María de Jesús Díaz resaltó que no se puede revictimizar a una mujer, y afirmó que no se pueden quedar calladas ante este acto de insensibilidad, por lo que reprobó las declaraciones del senador morenista.

“No podemos quedarnos calladas ante un acto de insensibilidad tan profundo, tan hiriente y tan contrario a la responsabilidad que nos confiere el pueblo de México. Hoy, desde esta tribuna, repruebo enérgicamente las declaraciones del senador Fernández Noroña, porque son revictimizantes, porque son violentas y porque envían un mensaje devastador, el de la que la violencia política contra las mujeres puede venir incluso de quienes deberían de protegerlas”, enfatizó.