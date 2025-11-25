Gobernación reprocha que “no había motivo” para 29 bloqueos en 17 estados

Vista del bloqueo en una vía de Sinaloa. Foto: Cuartoscuro / José Betanzos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gobernación aseguró que se registraron este lunes 29 bloqueos en 17 estados del país para los que “no había motivo”.

La dependencia difundió por la noche un comunicado sobre los bloqueos y manifestaciones de transportistas y productores, en el que reiteró su “disposición para el diálogo permanente y compromiso para atender las demandas de ambos sectores”.

De acuerdo con la Segob, se registraron cierres en algunas carreteras de 17 estados del país, “generando afectaciones a la ciudadanía en sus actividades laborales, académicas, de salud, abasto y movilidad”.

En total, sostuvo la dependencia, se reportaron 29 bloqueos, 17 de los cuales fueron en carreteras federales y el resto en estatales.

De ellos, añadió, 17 fueron cierres totales y el resto parciales, así como tres casetas y una aduana con presencia de manifestantes.

“Reiteramos que no había motivo para llevar a cabo este tipo de acciones, puesto que el Gobierno de México siempre tiene abierta la mesa de atención para escuchar y recibir las demandas sociales”, expuso la dependencia, y agregó que durante las últimas semanas se han realizado más de 200 reuniones entre autoridades federales y productores para atender inquietudes y avanzar en acuerdos.

“Además, hace meses se llevan a cabo mesas de trabajo con Guardia Nacional y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para garantizar la seguridad e integridad de los operadores en carreteras, así como protección de sus rutas y mercancías.

“Por esa razón sólo se manifestó una agrupación transportista, mientras que el resto de organizaciones, que está en pláticas, se deslindó de las movilizaciones”, afirmó Gobernación.