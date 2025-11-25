Gobierno de CDMX reporta saldo blanco y afluencia de mil personas en marcha por el 25N

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Gobierno de la Ciudad de México reportó que la marcha del 25 de noviembre, realizada por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, registró una afluencia de solo mil personas y concluyó con saldo blanco.

De acuerdo con el comunicado oficial, alrededor de 20 mujeres con el rostro cubierto marcharon “de manera tranquila”, sin incidentes ni afectaciones mayores.

Además, la administración encabezada por Clara Brugada recordó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) desplegó 600 mujeres policías para labores de protección y contención, quienes acompañaron a la distancia y portaron equipo de protección personal. En tanto, la Subsecretaría de Control de Tránsito realizó cierres y desvíos a la circulación vial durante el paso de los contingentes.

El recorrido fue acompañado por el Grupo de Diálogo y Convivencia, conformado por personal de la Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno (SCPPyBG), la Dirección General de Gobierno (DGG), la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos (IESIDH), la Secretaría Ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual (SEUNADIS), el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (MPI), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI) y la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES).

Según el informe, su labor consistió en priorizar el diálogo y establecer acuerdos ante posibles conflictos.

En la movilización también participaron equipos de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).