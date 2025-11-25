Hay quienes se manifiestan y bloquean carreteras para mantener privilegios: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que hay quienes se manifiestan y bloquean carreteras porque quieren mantener privilegios; reiteró que no es necesario que protesten de esa manera porque hay mesas de diálogo con el gobierno y foros en la Cámara de Diputados.

“Hay quien se manifiesta para mantener privilegios que ya no queremos que existan. La Ley de Aguas tiene el planteamiento de regresar a la nación o regresar como recurso de la nación el agua a la ley”.

Para quienes tienen concesionada cierta cantidad de litros de agua, podrán utilizar lo necesario para tecnificar pero el resto lo deberán regresar para que pueda ser utilizada para abasto al resto de la ciudadanía.

“Hay quien no quiere hacer eso. Es más, hay quien la vende. Hay distritos de riego que venden el agua a los municipios y no pagan ellos el agua porque es para riego, el derecho de agua no se paga cuando es para riego, pero ellos lo venden a municipios, pues no es Justo”, denunció.

El objetivo del gobierno, aseguró la mandataria federal, es que el uso del agua sea más eficiente y que haya mayor productividad en el campo. Pero “hay agricultores que no quieren hacer eso y por eso están en contra de la Ley Nacional de Agua”.

El mensaje que envío es que también hay mesas abiertas en la Cámara de Diputados para resolver las demandas que tienen.

“Entonces, ¿qué necesidad de cerrar las carreteras? Para que no se apruebe la Ley del Agua, si hay mesas de trabajo en la Cámara de Diputados para manifestar estar en lo que están en contra. No se entiende”.

Dijo que el gobierno mantiene la puerta abierta para dialogar acerca de seguridad y de temas agrícolas; también para hablar de la ley de aguas nacionales, “¿para qué cierran las carreteras? Si hay diálogo. Y segundo, si se trata de defender privilegios para que acapare esa agua, pues ahí sí ya no. Para eso estamos transformando el país, para que haya agua para todas y para todos. Entonces, no hay razón para cerrar las carreteras, están las mesas de diálogo abiertas para agua, para agricultura, para seguridad”.

Su administración, afirmó, tampoco caerá en lo que considera una “provocación, porque también están queriendo que haya eso y nosotros no vamos a caer, pero que la gente sepa que no había razón para cerrar las carreteras cuando hay diálogo con el gobierno. No hay cerrazón, a menos que quieran defender algún privilegio”.

En cuanto al tema de seguridad en las carreteras, otra de las demandas de quienes bloquean las carreteras, la presidenta dijo que también se mantiene abierta la puerta de manera permanente con la Guardia Nacional, la Secretaría de Gobernación y con Secretaría de Seguridad.

La jefa del Ejecutivo Federal expuso una gráfica en la que mostró que ha disminuido el número de denuncias por asaltos en las carreteras.