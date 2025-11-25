Hombre se disfraza de su madre fallecida para cobrar pensión

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un hombre de 57 años fue detenido en Borgo Virgilio, provincia de Mantua, después de presentarse en el ayuntamiento haciéndose pasar por su madre fallecida para renovar su documento de identidad. El hecho ocurrió el 11 de noviembre de 2025. Funcionarios municipales detectaron inconsistencias en la apariencia y el comportamiento de la persona que decía ser la titular del documento, lo que llevó a alertar a la policía.

Según la información difundida por medios italianos y agencias internacionales, el hombre utilizó una peluca, maquillaje, uñas pintadas, pendientes y un collar de perlas con el objetivo de suplantar a su madre, de 85 años. La mujer habría muerto aproximadamente tres años antes, sin que su fallecimiento fuera notificado a las autoridades civiles.

Los empleados del ayuntamiento observaron que la voz, la postura y la movilidad no coincidían con los datos del documento que intentaba renovarse. Tras solicitar apoyo policial, agentes acudieron al lugar y trasladaron al hombre para una verificación de identidad. Más tarde, durante una inspección en su domicilio, encontraron el cadáver momificado de su madre dentro de una habitación de la vivienda. La policía determinó que no existían registros del fallecimiento y que la mujer había permanecido en la casa sin reporte oficial desde hacía tres años.

Investigación revela cobro continuado de pensión por varios años

La policía y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INPS) investigan el monto recibido durante el periodo en que el hombre presuntamente ocultó la muerte de su madre. Los reportes iniciales indican que habría continuado cobrando la pensión y otros ingresos ligados a propiedades familiares por un estimado de 53.000 euros anuales.

El caso incluye posibles indicios de estafa al sistema de pensiones y suplantación de identidad. De acuerdo con la investigación preliminar, el hombre habría utilizado documentos originales de su madre para mantener activos los pagos y realizar trámites en su nombre. Las autoridades revisan recibos, transferencias y comunicaciones presentadas ante el ayuntamiento durante ese periodo.

El INPS inició un procedimiento administrativo para calcular el total de recursos que deberán ser reintegrados. El organismo revisa además la trazabilidad de los pagos y las notificaciones enviadas a la beneficiaria durante los últimos años.

Policía italiana documenta acciones y posibles cargos

Los agentes que participaron en la inspección informaron que el cuerpo de la mujer se encontraba en estado de momificación natural, sin indicios visibles de intervención adicional, dentro de una habitación que permaneció cerrada. Las autoridades no han difundido aún detalles sobre la causa de muerte, pero confirmaron que se realizará un análisis forense.

El hijo enfrenta acusaciones por suplantación de identidad, falsificación de documentos, estafa al INPS y ocultación de cadáver. El caso fue remitido a la fiscalía de Mantua, que coordina entrevistas, peritajes y reconstrucción de hechos. La fiscalía busca establecer el momento exacto de la muerte de la mujer y determinar si el sospechoso actuó solo.

Procedimientos reforzados tras el caso

El caso ha motivado debates públicos en medios locales sobre los mecanismos de verificación de identidad para el cobro de pensiones y para la renovación de documentos oficiales. Las autoridades municipales han señalado que los controles de rutina permitieron detectar la suplantación antes de que se completara el trámite.

Organismos administrativos analizan posibles ajustes en la certificación de vida utilizada para beneficiarios de pensiones. En Italia, las oficinas locales realizan controles presenciales y documentales para renovar identificaciones y verificar la vigencia de prestaciones.