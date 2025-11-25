Marcha 25N 2025: estaciones del Metro CDMX y Metrobús cerradas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Ciudad de México se prepara para la movilización del martes 25 de noviembre de 2025 con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Organizaciones feministas y colectivos convocan a una marcha que recorrerá las principales avenidas del Centro Histórico capitalino, lo que implicará modificaciones en la operación de los sistemas de transporte público.

Origen del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta fecha fue establecida por la Organización de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1999, en memoria a las hermanas Patria Mirabal, Minerva Mirabal y María Teresa Mirabal, tres activistas políticas de la República Dominicana que fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por orden del dictador Rafael Trujillo. El propósito de la fecha es visibilizar la violencia que sufren las mujeres y niñas en todo el mundo y promover políticas de prevención y atención.

Afectaciones en el sistema Metro

El sistema Metro de la Ciudad de México informó que la estación Zócalo/Tenochtitlán (Línea 2) permanecerá cerrada hasta nuevo aviso como parte del protocolo por manifestaciones masivas. Además, se anticipan cierres temporales o controles de acceso en estaciones aledañas al recorrido de la marcha, como:

Estación Allende (Línea 2)

Estación Pino Suárez (Líneas 1 y 2)

Estación Hidalgo (Líneas 2 y 3)

Estación Bellas Artes (Líneas 2 y 8)

Los usuarios deben anticipar traslados y considerar rutas alternativas en zonas de alta concentración.

Afectaciones en el sistema Metrobús

El sistema Metrobús CDMX también anunció afectaciones, si bien la mayoría derivan de un programa de mantenimiento mayor entre el 24 de noviembre y el 5 de diciembre de 2025 en las líneas 1, 2 y 5. Sin embargo, por la marcha del 25N se hace énfasis en que la Línea 7 (Reforma) enfrentará interrupciones puntuales entre estaciones del Ángel de la Independencia y el Caballito; asimismo, en la Línea 1 podrían registrarse cierres momentáneos en estaciones como Reforma y Hamburgo; en la Línea 3, en Mina, Hidalgo y Balderas; y en la Línea 4 (Ruta Sur) en Plaza de la República, Glorieta de Colón y Bellas Artes.

Alternativas y recomendaciones para los usuarios