Masa de aire polar reforzará al frente frío 16; lluvias fuertes e intensas el miércoles

Fuertes rachas de viento ocasionaron la caida de postes en el bulevar Hector Terán Terán en Tijuana el pasado 15 de noviembre. Foto: Cuartoscuro / Omar Martínez Noyola

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El frente frío número 16 será reforzado este miércoles por una masa de aire polar y provocará lluvias fuertes e intensas, pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó para este 26 de noviembre descenso de las temperaturas en el noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional.

Para la noche del martes y madrugada del miércoles, el frente número 16 se extenderá sobre el norte y noreste de México, en interacción con la corriente en chorro subtropical y con un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), chubascos en Coahuila y San Luis Potosí, y lluvias aisladas en Hidalgo (regiones Sierra Alta y Huasteca), Veracruz (regiones Huasteca Alta y Huasteca Baja) y Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra).

La masa de aire frío asociada al frente ocasionará descenso de las temperaturas en el noreste del país.

Por otra parte, un canal de baja presión en interacción con el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, mantendrán la probabilidad de intervalos de chubascos en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, y lluvias aisladas en Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Campeche y Yucatán.

En el resto del territorio nacional se prevé cielo despejado a medio nublado sin probabilidad de lluvia.

Lluvias muy fuertes e intensas el miércoles

Para el miércoles el frente frío número 16 será reforzado por una masa de aire polar, por lo que se desplazará sobre el oriente del territorio nacional.

En interacción con un canal de baja presión sobre el suroeste del golfo de México y el sureste mexicano, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital) y Oaxaca (norte); así como evento de “Norte” con rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en el istmo y golfo de Tehuantepec, y con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 1.0 a 2.0 metros en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

A su vez, se prevén vientos con rachas de 40 a 60 km/h sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México; así como descenso de las temperaturas en el noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional.

Finalmente, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y golfo de México, mantendrá la probabilidad de lluvias aisladas en Jalisco, Michoacán y Guerrero.

Valle de México

Por la mañana, cielo parcialmente nublado, bruma y ambiente frío a fresco en la región, así como ambiente muy frío con heladas y bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde, ambiente templado a cálido y cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas en la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 21 a 23 °C. Viento de componente norte de 15 a 30 km/h con rachas de hasta 50 km/h, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamiento, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el miércoles 26 de noviembre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Capital) y Oaxaca (norte).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): San Luis Potosí (región Huasteca), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Papaloapan, Las Montañas, Los Tuxtlas y Olmeca), Nuevo León, Tamaulipas y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Querétaro (región Sierra Gorda), Puebla (región Mixteca), Veracruz (región Sotavento) y Tabasco (occidente).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Michoacán, Guerrero y Morelos.

Pronóstico de temperaturas para el miércoles 26 de noviembre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas (istmo), Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua (suroeste), Morelos, Puebla (suroeste), Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para el miércoles 26 de noviembre: