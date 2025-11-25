Miss Universo: El padre de Fátima Bosch rechaza acusaciones mediáticas y denuncia fake news

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Bernardo Bosch Hernández, padre de Fátima Bosch Fernández, la nueva Miss Universo, rechazó los presuntos beneficios indebidos, las relaciones empresariales y antecedentes administrativos que, asegura, se han difundido sin sustento.

A través de una carta abierta, fechada el día de hoy en esta ciudad, Bosch Hernández, quien es funcionario de Pemex desde hace 35 años, informó que no existe en su contra ninguna sanción o inhabilitación, aunque admitió que estuvo sujeto a un expediente de la Secretaría de la Función Pública (SFP) que emitió una penalización.

Sin embargo, precisó, que desde 2019 el Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró nula la sanción por falta de fundamento legal.

Para Bosch Fernández, el triunfo de su hija Fátima en el certamen Miss Universo fue acompañado de especulaciones que se publicaron en diferentes medios de comunicación. Al respecto, consideró que dichas publicaciones faltaron al rigor al tratar de establecer conexiones entre su actividad profesional y el resultado del certamen de belleza.

Entre los señalamientos, destaca la presunta relación con Raúl Rocha Cantú, el magnate mexicano que posee los derechos de Miss Universo. Dicha relación fue negada por Bosch Fernández, quien asegura que la única vez que lo ha visto fue el 13 de septiembre pasado, durante el evento de Miss Universo México realizado ese día en Guadalajara.

Bosch Fernández dijo que las versiones sobre supuestos vínculos de negocios son completamente falsas, como también lo son las especulaciones sobre supuesto favoritismo a Rocha Cantú desde Pemex.

De acuerdo con el funcionario y padre de Fátima, entre 2018 y 2025 se desempeñó como coordinador en la Dirección de Pemex Exploración y Producción. En esa posición nunca tuvo funciones de adjudicación de contratos ni intervención en licitaciones.

Finalmente, Bernardo Bosch reiteró su crítica a la publicación de informaciones infundadas y llamó a los medios de comunicación a rectificar. criticó la reproducción acrítica de información inexacta y llamó a los medios que difundieron afirmaciones falsas a rectificar pues, si bien acepta que su función en el sector pública es susceptible de escrutinio, ésta no guarda relación con Miss Universo ni con su vida familiar.