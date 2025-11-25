Noroña arremete contra Grecia Quiroz tras pedir que investiguen a morenistas por asesinato de Manzo

El senador morenista, Gerardo Fernández Noroña, y la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz. Foto: Captura de video; Redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, arremetió contra Grecia Quiroz, esposa del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ya que afirmó que la declaración de que se investigue a los senadores Leonel Godoy y Raúl Morón Orozco por el asesinato de su esposo es irresponsable.

En su video-charla habitual, Fernández Noroña, afirmó que es una declaración política, ya que la actual alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, busca la gubernatura de Michoacán, aspiración, que resaltó, la derecha la apoyará, ya que requieren figuras fascistas.

“La declaración irresponsable de la alcaldesa Quiroz en Uruapan de señalar a Godoy a Morón como posibles responsables. O sea, puede ir a declarar en la Fiscalía y dar elementos, si es que los tiene, pues, la declaración, es evidentemente que es una declaración política donde ella, pues, ya la ambición se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán, se los firmo, va a ser candidata, este, de ahí a que nos gane hay un mar de distancia.

“Pero es evidente que ya está en esa línea y que la derecha la va a apoyar con todo, que requieren, requieren figuras fascistas que legitimen y que tengan, además, cierto respaldo popular, porque lo demás es saliva, los demás es mentira, denuesto”, enfatizó.

En el marco del Día internacional de la Mujer, este día se la cuestionó a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, sobre esas declaraciones, la senadora morenista omitió dar su opinión.

“Yo no comentaría en estos momentos nada al respecto, sino que más bien, insisto, tenemos que ver lo relativo al trabajo que se está haciendo aquí desde el Legislativo.

“Es una opinión, finalmente, de cada uno de los legisladores, pero lo importante el día de hoy es el trabajo que estamos haciendo por el 25N”, sentenció.