PAN exige mayor vigilancia y protección en carreteras

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El diputado del PAN, Daniel Chimal García, pidió más apoyo y que se les amplíe la vigilancia, así como mayores esfuerzos de protección en los viajes carreteros, esto luego de los bloqueos en diversos puntos carreteros.

El legislador albiazul resaltó que los asaltos, las extorsiones y hasta los homicidios son una constante para este sector, por lo que es necesario que la mano dura del Estado contra los delincuentes en carreteras.

Daniel Chimal expuso que, de acuerdo a la Asociación Nacional de Transportistas, en carreteras se viven hasta 70 robos al día, donde también se hacen presentes las denominadas “cuotas de tránsito” de policías estatales y municipales.

“Carros particulares que se les cierran de la nada, mecanismos para ponchar llantas, retenes comunitarios falsos y hasta oficiales del cuerpo de Estado pasando charola”, enfatizó.

El diputado resaltó de la necesidad de escuchar al sector, centrar esfuerzos en los puntos donde reclaman más seguridad y vigilancia permanente en las carreras con guardias de 24 horas, ya que expuso que, el 80 por ciento de las mercancías se manejan vía carreteras, por lo que los transportistas son blanco para asaltos y robo total de las unidades.

“Por poner un ejemplo, el año pasado, se registraron alrededor de 7 mil 644 robos violentos a transporte, un 3% más que durante 2021, es grave, lo que ha representando pérdidas millonarias para empresas que trasladan alimentos, medicinas, materiales de construcción, entre otros.

“Muchos casos no se denuncian y se quedan en la impunidad, pero sabemos también que hay complicidades porque en algún momento las unidades de carga tienen que salir de carreritas y ser inspeccionadas”, enfatizó.