“Quizás se malinterpretó”: Sheinbaum niega carpetas de investigación contra transportistas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aunque este lunes la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez informó que algunos de quienes bloquean puntos carreteros tienen carpetas de investigación desde hace años, este martes la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la declaración de la funcionaria federal era que ese tipo de actividades constituyen un delito, además de que se pudo malinterpretar.

Añadió que “quizás se malinterpretó, pero Rosa Icela nunca planteó ese tema. Fue una pregunta de un reportero o reportera que dijo: ‘¿Es delito?’ y dijo, ‘Pues sí, sí, es delito’, porque en efecto es delito”.

Cuando hay una manifestación relacionada con asuntos políticos, sociales o de demandas, afirmó:

“Nosotros no perseguimos a nadie por manifestarse. Eso es importante”.

Este lunes la secretaria de Gobernación declaró en conferencia de prensa:

“Estamos llamando a la mesa y lo quiero decir muy claro, aquí estamos con toda la disposición del diálogo y también les quiero decir que muchos de estos líderes tienen carpetas abiertas desde hace muchos años, tienen carpetas abiertas por obstrucción de las vías principales, incluso algunos de ellos han estado detenidos, no en nuestra administración, pero ellos tienen toda una historia de bloqueo de carreteras, de toma de casetas. No nacimos ayer”.