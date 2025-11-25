Sheinbaum se reúne con Xiomara Castro, presidenta de Honduras

sheinbaum
Sheinbaum se reúne con Xiomara Castro, presidenta de HondurasComo parte de la Ceremonia Oficial de Bienvenida, en el Patio de Honor de Palacio Nacional, se entonaron los himnos nacionales de México y Honduras y después la toma de la fotografía oficial.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta, Claudia Sheinbaum, recibió a su homóloga de Honduras, Xiomara Castro, con quien sostiene una reunión privada.
La Jefa del Ejecutivo Federal estuvo acompañada por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; la subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Raquel Serur Smeke; y el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel.
La mandataria de Honduras estuvo acompañada por el secretario de Relaciones Exteriores, Javier Efraín Bú Soto; el secretario particular de la presidenta, Héctor Manuel Zelaya Castro; y la embajadora de Honduras en México, Sonia Leticia Cruz Lozano.
Este lunes la presidenta informó:
Van a ser una serie de reuniones privadas que vamos a tener con ella, hermanando todavía más la buena
relación que hay con Honduras”.