Sheinbaum se reúne con Xiomara Castro, presidenta de Honduras

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió a su homóloga de Honduras, Xiomara Castro en Palacio Nacional. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta, Claudia Sheinbaum, recibió a su homóloga de Honduras, Xiomara Castro, con quien sostiene una reunión privada.

Como parte de la Ceremonia Oficial de Bienvenida, en el Patio de Honor de Palacio Nacional, se entonaron los himnos nacionales de México y Honduras y después la toma de la fotografía oficial.

La Jefa del Ejecutivo Federal estuvo acompañada por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; la subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Raquel Serur Smeke; y el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel.

La mandataria de Honduras estuvo acompañada por el secretario de Relaciones Exteriores, Javier Efraín Bú Soto; el secretario particular de la presidenta, Héctor Manuel Zelaya Castro; y la embajadora de Honduras en México, Sonia Leticia Cruz Lozano.

Este lunes la presidenta informó: