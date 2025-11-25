Trump exige a México que entregue a EU más de mil millones de metros cúbicos de agua

WASHINGTON (apro).– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exige que el gobierno de México cumpla con sus obligaciones de entrega de agua a su país, y que para el ciclo 2020-2025 cubra el déficit que tiene 865 mil pies-acres (más de mil 66 millones de metros cúbicos) bajo el ciclo 2025-2030.

Por medio del Departamento de Estado, el gobierno de Trump resaltó la exigencia tras la reunión que sostuvieron con representantes del gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum para intentar resolver los diferendos que tienen sobre los compromisos del Tratado de 1944.

"Esto incluye un plan confiable que cumpla con las exigencias y requerimientos de agua, que se tomen en consideración con las necesidades de los usuarios en el estado de Texas”, sostuvo el Departamento de Estado en el comunicado de prensa.

El gobierno de Trump argumenta que, por los incumplimientos del gobierno mexicano con el Tratado de 1944, el estado de Texas padece una problemática por la falta de agua que está afectando notablemente a la agricultura y economía de entidad que colinda con México.

“Los incumplimientos de entrega de agua por parte de México han exacerbado la carencia de agua en Texas y contribuido a la perdida de cientos de millones de dólares en cosechas de los agricultores. El presidente Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, han sido claros con México respecto a que debe cumplir con sus obligaciones bajo el Tratado de Aguas de 1944”, enfatiza el comunicado.

El tema, aunque no es mencionado con frecuencia, fue utilizado por Trump como parte de su plataforma electoral en su campaña presidencial con la cual regresó como presidente de Estados Unidos.

“Seguimos comprometidos a trabajar con México para resolver este asunto por medio de los canales diplomáticos mientras seguimos evaluando todas las opciones disponibles para garantizar que México cumpla con sus obligaciones de entrega de agua”, añade el documento.

Para el encuentro con los representantes del gobierno mexicano en el marco de la Comisión de Aguas y Límites Internacionales, el gobierno de Estados Unidos estuvo representado por altos funcionarios de la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el de Agricultura.

“Los funcionarios examinaron los recursos de agua y Estados Unidos presionó por entregas máximas posibles por parte de México al estado de Texas, solicitando información adicional para volver a reunirse y considerar opciones adicionales”, concluyó el Departamento de Estado.