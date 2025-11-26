Cuauhtémoc Blanco responde a denuncia por violencia simbólica sexual: "No existió falta de respeto"

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Luego de que la diputada del PT, Martha Aracely Cruz Jiménez, denunciará a Cuauhtémoc Blanco por violencia simbólica y sexual en el Pleno de San Lázaro, el diputado morenista envió un comunicado en el que afirmó que la reacción captada en el video no tuvo intención ofensiva ni de menosprecio, sino que fue un gesto aislado, sin ánimo de confrontación y alejado de cualquier forma de falta de respeto.

En el comunicado, el diputado morenista resaltó que, como servidor público, comprende que cualquier actuación puede ser observada interpretada y difundida, sin embargo, rechazó categóricamente que haya existido una falta de respeto o una conducta que pudiera considerarse violenta.

“La reacción captada en el video no tuvo intención ofensiva ni de menosprecio. Fue un gesto aislado, sin ánimo de confrontación y alejado de cualquier forma de falta de respeto. Toda conducta en la vida pública debe guiarse por la dignidad, la mesura y el compromiso restricto con el respeto hacia todas las personas.

“Como servidor público, comprendo que cualquier actuación puede ser observada interpretada y difundida, Respeto las opiniones expresadas; sin embargo, rechazo categóricamente que haya existido una falta de respeto o una conducta que pudiera considerarse violenta”.

En el comunicado, el exgobernador de Morelos resaltó que la violencia contra las mujeres es una realidad dolorosa que exige acciones firmes instituciones sólidas y procesos justos y utilizar esta lucha como herramienta de confrontación o disputa pública desvirtúa su importancia y lastima a quienes verdaderamente han sido víctimas y siguen esperando justicia, por lo que reiteró su compromiso con el respeto hacia las mujeres

“Reitero mi absoluto compromiso con el respeto hacia las mujeres, con un ejercicio publico responsable y con un diálogo que sume, nunca que enfrente. En una fecha como esta, el llamado debe ser a la reflexión, a la congruencia y a poner en el centro la dignidad y los derechos de todas las mujeres”, finalizó.