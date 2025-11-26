Diputada del PT acusa a Cuauhtémoc Blanco por violencia simbólica y sexual (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La diputada por el PT, Martha Aracely Cruz Jiménez, acusó este miércoles al legislador de Morena, Cuauhtémoc Blanco, de cometer violencia simbólica y sexual en su contra durante la sesión del martes, durante los posicionamientos por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

“En este recinto, en pleno ejercicio de mis funciones, fui objeto de una forma de violencia simbólica y sexual, la simulación de un beso. Un gesto que algunos intentan minimizar, pero que constituye una modalidad clara de acoso sexual”, dijo la diputada desde la tribuna de San Lázaro.

“Lo grave no es solo el acto en sí, que pretendió ridiculizarme, desautorizarme y recordarme que para algunos mi presencia política sigue siendo un espacio que creen tener derecho a invadir, si no la respuesta posterior, una respuesta que lamentablemente reproduce patrones de revictimización por los medios de comunicación.”

Hagan lo suyo amigos.



Muéstrenle a la presidenta de México y al mundo. como el diputado federal Cuauhtémoc Blanco, en el mero día de no violencia a las mujeres, pasa a burlarse de sus compañeras en la cámara.



De esta clase de porquería de gente, está llena el partido… pic.twitter.com/9c0KQMZaKj — Neoliberalover (@neoliberalover) November 26, 2025

La diputada petista exigió respeto, que se reconozca la gravedad de estos hechos y que nunca más se intente justificar un acto de acoso bajo la sombra de la costumbre, la broma o la indiferencia: “Lo que ocurrió no debe repetirse, no por mí, sino por todas, porque solo así construiremos instituciones a la altura de la democracia que decimos defender”.

Cuauhtémoc Blanco en la sesión de este miércoles. Foto: Eduardo Miranda

Enviarán queja al Comité de Ética

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que la queja se remitirá al Comité de Ética.

En un video que circuló en redes sociales se aprecia que la legisladora petista le dice a Cuauhtémoc Blanco:"No deberías ser diputado, deberías ser juzgado por violentador", a lo que el morenista le mandó un beso. En respuesta, Martha Aracely Cruz Jiménez le mienta la madre.