Diputado del Movimiento del Sombrero responde a dichos de Fernández Noroña sobre Grecia Quiroz

MORELIA, Mich., (apro).- “Que no esté Carlos Manzo no significa que Grecia Quiroz esté sola. A ti que solo te preocupa seguir respirando política: métete conmigo. Pero a Grecia, déjala en paz”, respondió a través de un mensaje en redes sociales el diputado local del Movimiento del Sombrero Carlos Alejandro Bautista Tafolla a los señalamientos del senador morenista Gerardo González Noroña, quien calificó a la alcaldesa de Uruapan de ser ultrafascista y “tener ambición por la gubernatura de Michoacán”.

“¿Cómo te atreves a meterte con una víctima cuando no entiendes su dolor? No está ahí por elección… está ahí porque le arrebataron al amor de su vida”, agregó en su publicación el diputado independiente, quien cerró su mensaje con esta frase dirigida a Fernández Noroña: “Y si quieres hablar, aquí te espero en Uruapan…o dime a dónde voy. AQUÍ NO SOMOS DERECHA, AQUÍ SOMOS PUEBLO CABRÓN”.

Fernández Noroña descalificó a la alcaldesa por sus señalamientos al culpar al exgobernador Leonel Godoy Rangel y al actual senador de la República Raúl Morón Orozco del homicidio de su esposo, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

El diputado Bautista Tafolla ha anunciado que este miércoles presentará una iniciativa de ley denominada “Ley Manzo” para “proteger a nuestras familias” y en la que, según adelantó, incluirá desde la propuesta de aumentar las penas legales para quienes encubren a familiares que cometen ilícitos, hasta las reformas a la ley para castigar con mayor severidad a funcionarios públicos que amenacen y cometan extorsión y la revisión y reglamentación de anexos de rehabilitación de adicciones.

Bautista Tafolla se ha mantenido en la polémica desde la muerte de Carlos Manzo, con quien mantenía una estrecha amistad y a quien ayudó a fundar el Movimiento de El Sombrero. Ahora ha seguido algunas de las actividades que realizaba Manzo, como documentar en sus redes sociales rondines nocturnos de vigilancia en Uruapan y posteos en redes sociales sobre temas de seguridad.

Por su parte, la alcaldesa Grecia Quiroz no respondió públicamente a las adjetivaciones de Fernández Noroña y hasta el momento se mantiene al margen de los círculos políticos de Uruapan y Michoacán.

Sólo a través de sus redes sociales mantiene esporádicamente comunicación, como el lunes 24, cuando anunció el apoyo a los familiares de las víctimas de un accidente ocurrido el fin de semana en la carretera de Zamora.

Grecia Quiroz ha declarado recientemente que “no confío en nadie” y ha puesto una muralla de silencio para la mayoría de los medios de comunicación nacionales y locales.