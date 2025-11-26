El Senado cita a sesión este jueves; se especula la salida de Alejandro Gertz Manero de la FGR

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Mesa Directiva del Senado citó a una sesión en el pleno para este jueves a las 10 de mañana, en medio de especulaciones sobre una eventual salida del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.

En la Cámara alta se dijo que la convocatoria sería para la designación de último magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, después de que este miércoles se ratificaron a 20 de los 21 magistrados.

Pero para que ocurra esa ratificación en el pleno, primero debe haber una comparecencia en comisiones y luego ser avalado.

Las especulaciones crecieron porque el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Adán Augusto López, acudió este miércoles a Palacio Nacional.

Sin embargo, el también jefe de la bancada de Morena no dio declaraciones sobre su encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Fuentes legislativas también confirmaron que el senador morenista estaba recolectando firmas entre legisladores, sin dar a conocer para qué fueron requeridas.

En el orden del día de este jueves de la Cámara de Senadores no se menciona la renuncia del titular de la FGR, sólo se especifican comunicaciones de senadores, informes del Ejecutivo Federal, solicitudes de licencia y proyectos de ley de decreto.

De acuerdo con el artículo 102 en la fracción IV de la Constitución Política, la presidenta puede remover al titular de la FGR por causas graves establecidas en la Ley, argumentándolas en un documento enviado al Senado.

Indica que el fiscal podrá ser removido por el Ejecutivo Federal por las causas graves que establezca la ley.

Añade que la remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes del Senado dentro de un plazo de diez días hábiles, y en caso contrario el fiscal será restituido del ejercicio de sus funciones.